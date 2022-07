Nintendo aconselha a não usar um cabo de smartphone para carregar a bateria da Switch

Certamente que só ao ler o título deste artigo pensou nas diversas vezes em que recorreu a um cabo de smartphone para carregar outros equipamentos com a mesma entrada. E possivelmente que a alternativa resultou sem um problema maior. Bem, no entanto parece que pode haver algumas exceções.

De acordo com as informações, a Nintendo alertou agora que não aconselha aos utilizadores carregarem a bateria da sua popular consola Switch através do cabo de carregamento do smartphone.

Não carregue a Nintendo Switch com o carregador do smartphone

A conta oficial de suporte da Nintendo na rede social Twitter partilhou uma dica importante e útil para todos os utilizadores. Segundo a publicação recentemente feita, a empresa japonesa recomenda aos jogadores que não usem o cabo de carregamento dos smartphones para carregarem a bateria da sua consola Switch. Por sua vez, a marca de jogos aconselha a que seja usado o cabo de carregamento especial para a Nintendo Switch.

De acordo com a empresa "ao carregar a Nintendo Switch, conectar à força um cabo de carregamento não específico da Nintendo Switch, como um cabo de carregamento de smartphone, pode danificar o cabo de carregamento ou a porta USB da Switch. Além disso, se tiver problemas para conectá-lo, verifique se é o cabo correto”.

Sobre este assunto, a Nintendo havia também referido anteriormente que a consola Switch não poderia ficar sem bateria durante muito tempo. É recomendado que o equipamento seja carregado pelo menos uma vez em cada seis meses, caso contrário o mesmo poderá deixar de carregar totalmente.

Mas a bateria não é a única preocupação da marca japonesa. Ainda na semana passada, a Nintendo aconselhou os jogadores a não usarem a sua consola Switch nos dias em que a temperatura está acima dos 35ºC.