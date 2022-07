Dica: Saiba como ajustar na Xiaomi Mi Band 7 a monitorização de saúde

Ao longo dos anos a Xiaomi tem dado à sua smartband muitos sensores e muitas novas capacidades. Com a Mi Band 7 esse cenário voltou a ser visto, com algumas novidades e com melhorias nos já ali presentes para monitorizar a saúde dos utilizadores.

Claro que todos estes elementos precisam de ser ajustados aos utilizadores e à sua fisiologia e fisionomia. Assim, é simples e até necessário ajustar a monitorização de saúde na Xiaomi Mi Band 7 para dar dados e informações ainda mais úteis.

A Mi Band 7 e os modelos anteriores da smartband da Xiaomi tem ganho novas capacidades, em especial associadas à saúde dos utilizadores. Estas podem monitorizar o comportamento de pontos vitais e alertar os utilizadores em momentos especiais.

Claro que a configuração que a Xiaomi Mi Band 7 é padrão e poderá precisar ser ajustada para cada utilizador. Dado que cada um tem o seu perfil, precisa de, pelo menos, ajustar a componente associada ao batimento cardíaco.

Devem começar então por abrir a app Zepp Life da Xiaomi e depois escolher o separador Perfil, para assim acederem à lista das smartbands configuradas e acessíveis. Neste caso, devem então escolher a Mi Band 7 da Xiaomi, para depois a conseguirem configurar e ajustar à componente cardíaca do utilizador.

Aqui dentro devem escolher a opção Monitorização da saúde, onde entram depois 3 áreas que podem personalizar. Falamos em primeiro lugar da forma como a monitorização da frequência cardíaca será feita, em termos de tempo. A opção mais lógica é escolher a monitorização inteligente.

Abaixo encontram logo os valores para o máximo e o mínimo do ritmo cardíaco. Estes valores, se ultrapassados, vão gerar alertas, o que podem induzir em erro. Assim, definam os valores adaptados a cada utilizador, devendo ser realizado com informação fidedigna e não apenas com o que utilizador pensa. Podem estar a esconder problemas graves se o fizerem mal.

É desta forma simples que ajustam a monitorização cardíaca da Mi Band 7 da Xiaomi para cada utilizador. Os valores presentes servem para garantir os alertas e para ajudar os utilizadores desta smartband a estarem assim protegidos.