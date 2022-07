As redes sociais fazem cada vez mais parte do nosso dia-a-dia e permitem-nos um sem números de tarefas. Por um lado facilitam a comunicação com familiares, amigos, colegas, entre outros, permitem que conheçamos pessoas novas, consigamos ter um acesso rápido e mais interativo às informações e notícias do nosso quotidiano, entre outros.

Qual é a rede social que mais utilizam?

Praticamente todas as pessoas em todo o mundo têm uma conta nalguma rede social. Neste mercado há alguns nomes que se destacam mais do que outros, e também há algumas opções novas que vão surgindo e outras que, com o tempo, vão sendo postas de lado, acabando por vezes por encerrar e desaparecer.

As pessoas também usam cada vez mais estes serviços através dos dispositivos móveis, como smartphones, tablets e até smartwatches, como forma de estarem mais perto destas plataformas que acabam por ser uma pequena aldeia digital.

Através das redes sociais conseguimos estar mais próximos de familiares distantes, conhecer novos contactos com os mesmos interesses, enviar mensagens simples a alguém, partilhar memórias e experiências com os nossos amigos, estar a par das atualizações publicadas pela rede de contactos e também ter acesso, praticamente em tempo real, de tudo o que acontece no mundo. E esta é uma pequena parte de tudo aquilo que estes serviços permitem aos utilizadores.

Há redes sociais mais gerais dedicadas à relação entre as pessoas e à publicação de novidades, como o Facebook e Twitter; existem outras direcionadas sobretudo para a imagem e vídeos, como o Instagram e TikTok; e outras focam-se essencialmente na rede de contactos profissionais, como o LinkedIn.

Assim sendo, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga qual é a rede social que mais utilizam. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Qual a rede social que mais utilizam? Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

TikTok

Outra Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

