Certamente já reparou que quando fica algum tempo sem mexer no seu iPhone, o seu ecrã escurece, desliga-se, e bloqueia automaticamente. Para leitores, por exemplo, isto pode ser chato, uma vez que têm de estar sempre a clicar no ecrã para "acordar" o telemóvel. Contudo, isto pode ser evitado alterando o tempo que o ecrã do seu iPhone demora a bloquear devido à inatividade.

Portanto, descubra hoje como impedir o bloqueio de ecrã automático no iPhone.

Por predefinição, a função de bloqueio automático do ecrã nos dispositivos iOS desliga o ecrã após 30 segundos de inatividade, a fim de preservar a bateria. Sempre que isto acontecer, terá de desbloquear novamente o seu iPhone para continuar a interagir com ele, quer esteja a ler, fazer uma receita ou a fazer qualquer outra coisa, o que pode ser irritante.

Portanto, descubra como prolongar o tempo de permanência ativa do ecrã do seu iPhone.

Como impedir o ecrã do iPhone de desligar automaticamente

Pode impedir o ecrã do seu iPhone de se desligar, alterando a duração de "Bloqueio automático". Isto é de facto muito fácil de fazer. Portanto, sem mais demoras, vamos dar uma vista de olhos aos passos necessários:

1. Vá às "Definições" a partir do ecrã inicial do seu iPhone.

2. No menu de definições, desça e clique em "Ecrã e brilho" para alterar as definições do seu ecrã.

3. Aqui, encontrará a opção de "Bloqueio automático" localizada mesmo por baixo da funcionalidade "Night Shift". clique nela para prosseguir.

4. Agora, basta selecionar "Nunca" se não quiser que o seu iPhone desligue o ecrã e volte a bloquear automaticamente.

Isto é tudo o que precisa de fazer. O seu iPhone já não desligará o ecrã automaticamente enquanto estiver a ler algo. Embora neste artigo estivéssemos concentrados principalmente nos iPhones, pode seguir exatamente os mesmos passos para desativar o bloqueio automático no seu iPad.

Devido a preocupações de segurança, algumas pessoas podem não querer impedir que os seus iPhones bloqueiem automaticamente. Isto porque isso permitiria a qualquer pessoa aceder ao dispositivo se o utilizador se esquecesse de o bloquear manualmente. Nesses casos, é possível prolongar a duração do bloqueio automático definindo um valor como 4 ou 5 minutos, o que deverá ser suficiente para a maioria dos leitores.

Se o ecrã do seu iPhone ainda estiver a escurecer automaticamente, então poderá ser devido a algo que não esteja relacionado com o Bloqueio automático. Tenha em mente que os iPhones têm a luminosidade automática ativada por predefinição e, portanto, o brilho do ecrã muda constantemente, dependendo da iluminação do seu ambiente.

