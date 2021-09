Mineradores da criptomoeda Chia começam a vender os discos HDD e SSD com prejuízo

A criptomoeda Chia surgiu há bem pouco tempo com a promessa de colocar os discos HDD e SDD a minerar. Caracteriza-se como sendo uma moeda ecológica e amiga do ambiente que rapidamente conquistou o interesse dos mineradores de todo o mundo.

No entanto, parece que a popularidade da moeda digital foi sol de pouca dura. E de acordo com as recentes informações, os mineradores de Chia já começaram a vender os seus discos SSD e HDD, mas com prejuízo.

Valor da Chia diminui e mineradores vendem equipamentos

Segundo os dados, o valor da criptomoeda Chia tem descido a pique nos últimos tempos. Se em maio de 2021 chegou a bater nos 1.300 euros, atualmente esta moeda digital ecológica vale apenas cerca de 190 euros.

Esta é então uma acentuada quebra de valor e, como tal, os mineradores desta criptomoeda estão a tomar algumas decisões para que nem tudo esteja perdido.

Assim, de acordo com as informações, os mineradores da criptomoeda Chia começaram a vender o hardware para a extração, ou melhor, o cultivo desta moeda digital. Em concreto, estão a ser vendidos os discos HDD e SDD, mesmo os modelos novos, nunca usados e ainda selados, mas com prejuízos.

Nalgumas situações, alguns utilizadores tentaram vender os SSDs e HDDs usados, para minerarem como novos, como forma de conseguirem mais dinheiro e recuperar algum do investimento. Contudo, estamos a falar de equipamentos cujo uso mais intensivo do que o normal gera maior degradação. Como consequência, os discos contam com uma menor vida útil e, neste sentido, espera-se que sejam vendidos por um preço mais baixo.

Há um exemplo específico de um minerador vietnamita que, num grupo de Facebook dedicado à Chia, tentou vender uma grande quantidade de discos HDD de 8 TB. Mas queixou-se de que não estava a encontrar compradores nos últimos dias e, assim, talvez baixasse o valor dos equipamentos para 74€, numa conversão direta.

Por sua vez, o proprietário de uma loja também revelou que vender discos rígidos é mais difícil do que vender placas gráficas. Isto porque as pessoas atualmente têm medo de ser enganadas pois "um SSD de 1 TB tem uma vida útil de 80 dias em mineração, enquanto que com uso normal pode durar 10 anos".