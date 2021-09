Reações às mensagens no WhatsApp? Já se sabe como vão funcionar

O WhatsApp está a preparar muitas novidades, que muito em breve vão ser reveladas e disponibilizadas. Estas focam-se em várias áreas do serviço, procurando torná-lo melhor, mais seguro e muito mais simples de usar.

Algo que se sabe estar a caminho é uma melhoria na interação que os utilizadores vão ter. Sabe-se que as reações às mensagens vão chegar ao WhatsApp, mas agora foi revelada muito mais informação, que mostra como esta funcionalidade vai poder ser usada.

Há algumas semanas que foi revelada uma possível novidade do WhatsApp. À semelhança de outros serviços de mensagens, também esta proposta do Facebook vai ter em breve a possibilidade de serem enviadas reações às mensagens que forem trocadas.

Ainda longe de ser uma realidade, esta novidade está a ser desenvolvida dentro dos testes internos dos programadores deste serviço. Mais uma vez aponta-se para breve a sua chegada, mas ainda sem qualquer data ou previsão de lançamento.

Continuando a ser desenvolvida no programa de testes, surgiram agora informações e que mostram como esta novidade do WhatsApp vai funcionar para todos. Estas reações vão ser mostradas como acontece em qualquer outro serviço, sendo associadas abaixo da mensagem que for escolhida.

Para além disso, as reações que forem publicadas não vão ser anónimas. Numa conversa de grupo, poderá ser possível saber quem enviou uma reação de forma isolada e detalhada. Estas vão poder usar qualquer emoji que esteja disponível.

Esta novidade continua em testes internos dentro do grupo dos programadores do WhatsApp, para uma primeira avaliação. Em breve vai evoluir e passar para a versão de testes, para ser analisado de forma mais alargada. No final será alargada para todos.

Esta evolução do WhatsApp traz para este serviço mais uma excelente funcionalidade. Permite aos utilizadores exprimirem-se e mostrarem o que acham das mensagens que recebem.