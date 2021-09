Recentemente a existência do modelo não XT da AMD Radeon RX 6600 foi confirmada através de detalhes sobre o modelo personalizado da marca Gigabyte.

Mas as últimas informações revelam que a placa gráfica já foi encontrada em pelo menos duas lojas australianas, onde os preços chegam marcados indicam 505 euros e 570 euros.

Radeon RX 6600 da Gigabyte listada por 570 euros

Já não é a primeira vez que, antes do anúncio e lançamento oficial, alguns equipamentos são descobertos em determinadas lojas. Desta vez foi o caso da GPU da AMD Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE que surgiu listada em duas lojas tecnológicas na Austrália.

Segundo os pormenores, numa das lojas a placa gráfica está marcada a 805,2 dólares australianos (AUD), o que corresponde a 505 euros numa conversão direta à taxa atual. Já noutra das lojas, o equipamento surge por 910,8 AUD, perto de 570 euros.

Este é um valor mais alto do que o anunciado pela AMD para o modelo Radeon RX 6600 XT de 379 dólares (~320 euros). No entanto, esta placa gráfica já se encontra à venda no mercado por cerca de 500 euros no nosso país.

Estima-se que o lançamento da GPU RX 6600 aconteça em meados do mês de outubro, mas a quantidade de unidades disponibilizadas deve ser menor do que a versão XT.

Segundo o que se sabe, esta placa gráfica trará um chip Navi 23 XL com 1.792 processadores Stream, menos 256 e menos 14% dos núcleos do que a versão XT. No entanto mantém os 32 MB de Infinity Cache.

Por outro lado, vai manter a mesma configuração de memória do que a sua irmã mais velha, ou seja, 8 GB GDDR6 @ 16 GHz. Conta ainda com uma interface de memória de 128 bits, o que oferece assim uma largura de banda de 256 GB/s.

Resta-nos então aguardar por mais detalhes de forma a conhecer todas as características reais desta placa gráfica, especialmente por que preço vai, de facto, chegar às prateleiras.