O enviar de imagens nos serviços de mensagens, como o WhatsApp, Telegram ou Signal, leva a estas percam qualidade. Este é um comportamento normal e que pretende aligeirar a transferência destes ficheiros.

Como por vezes estas imagens e vídeos precisam de ser transmitidos sem perder qualidade, importa saber como o fazer. No caso do Telegram este é um processo simples e que tem uma forma muito simples de ser feita. Aprendam então como enviar anexos no Telegram sem usarem qualquer compressão.

O Telegram é um dos poucos serviços de mensagens que cresceu nos últimos meses. Aproveitou problemas com a concorrência e adaptou-se para assim estar ao nível do que os utilizadores precisam e querem para conseguir comunicar entre si.

A questão da transferência de imagens é um caso clássico e conhecido nestes serviços. Está sempre sujeito a compressão no momento do envio, para assim ser mais eficiente, o que acaba por estragar a qualidade destas imagens.

Para enviar anexos no Telegram se usarem qualquer compressão devem seguir o mesmo processo normal. Carregam no ícone de anexos, que está na zona da escrita de mensagens e depois só precisam escolher quais as imagens que querem enviar para o contacto dessa conversa.

A diferença surge agora antes de enviar as imagens que selecionaram. Devem carregar nos 3 pontos que estão na zona superior desta área, para surgir um menu adicional. Aqui dentro, e para terminar o processo, devem escolher a opção Enviar sem compressão.

Este processo vai agora demorar um pouco mais tempo a enviar as imagens, uma vez que estas vão ser as originais e sem qualquer compressão. No final do processo, tudo estará igual, com as imagens entregues ao contacto, mas desta vez com muito maior qualidade.

É desta forma simples que podem enviar imagens sem qualquer compressão no Telegram. Este será um processo que podem realizar sempre que o pretendam, mas que não deverá ser o padrão. Consome mais dados, torna o processo mais lento e é menos prático.