Inspiration4: missão levará dezenas de NFT para o espaço

Quem está mais atento à área dos NFT (Token Não fungível), tem reparado que está a haver uma grande evolução no que toca ao conceito. Depois da cara da Dogecoin e o primeiro tweet de sempre terem sido vendidos por milhões de dólares, algo veio dar continuidade ao mundo dos NFT.

A missão Inspiration4 irá levar dezenas de NFT para o espaço, a fim de os leiloar e angariar dinheiro para a caridade.

Na próxima semana, na missão Inspiration4, uma tripulação totalmente civil de turistas espaciais irá cuidar do espaço a bordo do módulo Crew Dragon da SpaceX. E, com eles, irão dezenas de tokens não fungíveis (NFT), numa tentativa de angariar dinheiro para a caridade. Desta forma, capitalizarão as certificações digitais da moda de autenticação que estão a ser compradas, vendidas e comercializadas.

Vários NFTs a bordo da Inspiration4

A missão Inspiration4, liderada pelo bilionário Jared Isaacman, visa angariar 200 milhões de dólares para o St. Jude's Children's Research Hospital, através do leilão das 50 NFT que estão a apanhar boleia. O principal deles é um NFT que certifica a propriedade de uma gravação inédita da música "Time in Disguise" dos Kings of Leon, de acordo com um comunicado à imprensa do Inspiration4.

Estamos honrados por participar nesta viagem histórica num esforço para angariar dinheiro para St. Jude, e estamos a enviar todo o nosso melhor à tripulação do Inspiration4.

Disseram os Kings of Leon, no comunicado à imprensa.

Sem dúvida que seria mais rentável dar simplesmente o dinheiro à caridade do que cruzar os dedos e esperar que alguém se inspire a licitar mais por algo que foi para o espaço num leilão de caridade.

Mais projetos relacionados com NFT no espaço

Mas isso não impediu Isaacman, que anunciou anteriormente que a missão transportaria também 66 libras de "lúpulo espacial" que esperava leiloar a uma cervejaria (terrestre) para fazer cerveja. Depois de não suscitar qualquer interesse no leilão, de acordo com os tweets de Isaacman, este parece ter conseguido um acordo de 100.000 dólares com Sam Adams, fabricante de cerveja da Boston Beer Company, de acordo com o comunicado.

Estes não são os primeiros NFT a chegar ao espaço, embora seja a maior quantidade deles enviados em órbita ao mesmo tempo. Anteriormente, uma gravação do "Clair de Lune" de Claude Debussy fez uma viagem de ida e volta à Estação Espacial Internacional (EEI), e outros projetos artísticos relacionados com NFT também foram lançados para o espaço.