A Google tem tornado o Chrome como uma ferramenta essencial para qualquer utilizador. Este browser não se limita a ser uma porta para a Internet, mas vai mais longe e é também uma app que todos podem usar em outros contextos e com as extensões certas.

Algo que a Google tem tentado dar ao Chrome é a capacidade de ser usado e gerido de forma mais simples. Uma das formas que o conseguiu foi através de uma funcionalidade que poucos conhecem. Falamos das Ações do Chrome, que podem ser chamadas diretamente da barra de endereços.

Quem usa o Chrome de forma diária sabe que este browser nem sempre é simples de gerir e configurar. As muitas opções que tem disponíveis podem confundir os utilizadores ou passar despercebidas para a maioria destes.

Para ajudar neste campo surgiram as Ações do Chrome, que permitem um controlo grande do browser, a partir da barra de endereço. Basta escreverem o comando e este apresenta a área a que querem, para depois conseguirem configurar ou usar este browser.

A sua forma de utilização desta função do Chrome é muito simples e rápida, como se esperava. Basta escrever na barra de endereço algo como "abrir janela privada" ou "traduzir esta página" para surgir o atalho certo, onde o utilizador deve depois carregar para executar.

Ação Exemplo de palavra do acionador Tarefa Limpar os dados de navegação "Eliminar histórico"

"Limpar cache"

"Limpar cookies"

"Eliminar cookies do Chrome" No menu Definições, clique em Limpar dados de navegação. Gerir palavras-passe "Editar palavras-passe"

"Alterar palavra-passe"

"Atualizar credenciais" No menu Definições, clique em Palavras-passe. Gerir métodos de pagamento "Editar cartão de crédito"

"Atualizar informações do cartão"

"Gerir métodos de pagamento" No menu Definições, clique em Métodos de pagamento. Abrir janela de navegação anónima "Navegação anónima"

"Iniciar separador privado"

"Abrir janela privada" Abra uma janela de navegação anónima. Traduzir página "Página Alterar idioma"

"Traduzir esta página"

"Traduzir página Web" Apresente o pop-over Traduzir página. Atualizar Chrome "Atualizar navegador"

"Atualizar o Google Chrome"

"Atualizações do Chrome" No menu Definições, clique em Acerca do Chrome.

A lista que a Google criou para o Chrome é, como podem ver acima, já extensa e focada em partes úteis deste browser. A Google deverá continuamente aumentar os comandos disponíveis e assim tornar as Ações do Chrome ainda mais úteis.

Esta deverá ser a forma mais simples, mais rápida e até mais intuitiva de usar e gerir o Chrome. Basta escrever o que se pretende e rapidamente este browser apresenta as opções que se procuram.

A Google volta a mostrar que está a fazer um trabalho único com esta sua solução para navegar na Internet. As Ações do Chrome são atalhos rápidos e importantes que muitos nem sabiam terem numa das ferramentas que mais usam no do dia a dia.