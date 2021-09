Modder cria adaptador que permite usar qualquer SSD externo na Xbox Series X/S

Volta e meia há a notícia de que algum utilizador com mais conhecimentos e também mais aventureiro criou ou adaptou algo diferente nalgum equipamento tecnológico.

As mais recentes informações revelam que um modder chinês conseguiu criar um adaptador caseiro que lhe permite usar qualquer SSD externo nas consolas Xbox Series X ou S.

A PlayStation 5 oferece aos jogadores um slot M.2 onde estes podem adicionar qualquer SSD. Mas a Microsoft pensou nalgo diferente e apostou num modelo concreto da Seagate que se conecta numa entrada dedicada na parte traseira das consolas Xbox Series X e S. No entanto, estamos a falar de um equipamento que custa cerca de mais de 200 euros.

Modder criar adaptador para usar qualquer SSD na Xbox Series X/S

Desta forma, um modder chinês pensou noutra solução e, assim, conseguiu criar um adaptador caseiro de forma a usar qualquer unidade de armazenamento SSD M.2 nestas consolas da Microsoft.

O utilizador, juntamente com outros membros do fórum chinês Bilibili, descobriram que a solução passava pela criação de uma placa adaptadora CFE compatível e personalizada para as consolas Xbox Series X/S da Microsoft.

Os chips da Seagate contam com um link CFE modificado que foi então convertido de Gen 3 para Gen 4. Tecnicamente é necessário modificar o link do adaptador para converter qualquer unidade NVMe a tornar-se compatível com as consolas mais recentes.

O modder comprou o adaptador CFE numa loja de câmaras DSLR, tendo então usado e instalado um Western Digital CH SN530 SSD com um protocolo NVMe M.2 2230.

Mas, apesar de o utilizador se ter deparado com alguns obstáculos, encontrou alguns truques para o ultrapassar:

1. Um SSD NVMe PCIe 4.0 x2. Escolhi o Western Digital SN530 (2230). Este SSD é um armazenamento original integrado da Xbox Series X. Se a Xbox Series S precisar ser desmontada para expandir a sua capacidade, pode-se dizer que esta unidade de armazenamento é obrigatória. 2. Os adaptadores CFE para NVMe são vendidos online por muitas pessoas, principalmente em lojas de acessórios fotográficos. Claro, há também uma solução de cartão DIY CFE, mas precisa polir o SSD. Polir SSDs traz alguns riscos, então deve ter cuidado caso tenha pouca habilidade manual.

Em suma, a estratégia resultou e a consola reconheceu a unidade de armazenamento externo. O adaptador limita as velocidades de leitura até 1700 MB/s caso a velocidade de gravação seja 1480 MB/s.

Pode conhecer o projeto em maior detalhe aqui.