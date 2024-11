Especialistas explicam o que a explosão da Bitcoin significa para o futuro

A subir desenfreadamente desde a eleição de Donald Trump, a Bitcoin está a encher os bolsos daqueles que se aventuram no mundo das criptomoedas. Os especialistas têm algo a dizer sobre o impacto que este crescimento deverá ter neste mercado em 2025.

Em crescimento há largos meses, o preço da Bitcoin disparou desde a vitória de Donald Trump, estando o mercado ansiosamente à espera que atinja nos 100.000 dólares.

O preço subiu de cerca de 73.000 dólares, no dia da eleição, para um recorde de mais de 98.000 na manhã de quinta-feira, de acordo com dados da CoinGecko.

Segundo David Duong, chefe de pesquisa institucional da Coinbase, à PCMag, há dois fatores que podem desencadear "uma mudança potencialmente massiva" do mercado das criptomoedas: um mercado mais amplo favorável e mudanças no Governo dos Estados Unidos.

Esses avanços foram particularmente impressionantes considerando que há apenas um ano, a classe de ativos estava a sofrer com aumentos nas taxas de juros e repressões regulatórias.

A aprovação pelos Estados Unidos dos Spot Bitcoin Exchange-Traded Products foram os principais marcos, é claro. Mas, também, a implementação do regulamento MiCA pela Europa, a aprovação do FIT21 pela Câmara, em maio, e o fundo BUIDL da BlackRock foram todos desenvolvimentos significativos.

Na mesma linha de pensamento está James Slusser, embaixador-chefe da blockchain Polkadot e fundador da empresa de consultoria de criptomoeda Kurkuma, que considera que o atual pico de preço da Bitcoin está a acontecer, porque os investidores se sentem mais confiantes, devido à vitória de Donald Trump e da aprovação dos ETF de Bitcoin.

Os investidores acreditam que, agora, a regulamentação dos Estados Unidos favorecê-los-á.

O preço da Bitcoin é moldado por uma interação dinâmica de fatores, incluindo sentimento do mercado, desenvolvimentos regulatórios e condições macroeconómicas mais amplas.

Apesar da confiança, Slusser aconselha os investidores a "abordar o mercado com cautela, mantendo um olhar atento sobre as tendências em evolução e mantendo uma estratégia bem pensada para navegar neste ambiente de alto risco e alta recompensa".

O preço das criptomoedas é volátil e, sendo a Bitcoin a maior criptomoeda por capitalização de mercado e a mais antiga, a sua oscilação pode influenciar o resto do mercado.

Contudo, apesar de a Bitcoin ter ultrapassado os seus recordes anteriores, a segunda maior criptomoeda ainda não conseguiu. Atualmente, a Ethereum está cerca de 30% abaixo de um máximo histórico alcançado em 2021.

Para Huong, isso deve-se a uma mudança na narrativa em torno do propósito da Ethereum. Na perspetiva de JP Richardson, cofundador e diretor-executivo da empresa Exodus, no entanto, a moeda não cresceu tanto quanto a Bitcoin, porque os seus investidores e desenvolvedores estão focados na infraestrutura.

A indústria em geral está mais madura do que nunca, especialmente do ponto de vista da experiência do utilizador.