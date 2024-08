Coinbase espera que EUA sejam favoráveis às criptomoedas, mesmo que Trump não seja eleito

Apesar de Donald Trump ter (aparentemente) dado tréguas às criptomoedas, a Coinbase espera que os Estados Unidos da América (EUA) sejam favoráveis à moeda digital, independentemente dos resultados das eleições presidenciais de novembro.

Com eleições previstas para novembro, o futuro dos EUA é, atualmente, incerto, havendo uma série de matérias que poderão sofrer mudanças significativas, dependendo do candidato que conseguir chegar ao Oval Office.

Na perspetiva do diretor-executivo da plataforma Coinbase, Brian Armstrong, as criptomoedas poderão não ser uma dessas matérias. Afinal, na sua perspetiva, citada pela imprensa, a próxima administração dos EUA ser-lhe-á favorável.

Os defensores da criptomoeda estão a fazer-se ouvir como um importante bloco eleitoral. Os políticos de ambos os lados do corredor perceberam, e há um ímpeto crescente para aprovar uma legislação abrangente de criptografia.

Disse Armstrong, ontem, aos analistas.

EUA podem mudar a perspetiva do mundo sobre a criptomoeda

Apesar de o setor das criptomoedas ser altamente volátil e ser, ainda, visto como marginal, o apoio de instituições de Wall Street e de nomes como Elon Musk, bem como a aprovação de fundos de criptografia negociados em bolsa nos EUA, aumentaram a sua popularidade.

Mais do que isso, os partidos Republicano e Democrata reconheceram, também, a crescente influência da indústria das criptomoedas nas últimas semanas.

Donald Trump é pró-criptografia, o que teoricamente cria uma "catapulta" para a indústria, se ele vencer. Ainda não sabemos a posição de Kamala Harris, mas há relatos de que ela poderia assumir uma postura mais suave... do que a de Joe Biden.

Opinou Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Conforme escreve a Reuters, uma aceitação por parte da próxima administração dos EUA representaria uma vitória para o setor das criptomoedas, uma vez que esta tem avisado que a descrença governamental motivaria os entusiastas a deixar o mercado americano.

Para Mike Colonnese, analista da corretora HC Wainwright & Co, uma mudança na regulamentação "tem o potencial de trazer uma nova onda de capital institucional para o espaço que, de outra forma, teria sido deixado de lado".

Por serem uma importante potência, e por servirem de referência para outras economias e de motor para decisões globais, as abordagens adotadas pelos EUA são verdadeiramente importantes. Neste caso, a aceitação pelo Governo dos EUA e a (maior) estimulação do setor pelos americanos poderá transformar a forma como o mundo vê as criptomoedas.

