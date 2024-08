E Porque Hoje é Sexta

Um casal de namorados estava no maior marmelanço no sofá da casa da rapariga e de repente ouvem a mãe dela gritar:

- Olh"ó lanchiiiinho!!!

O rapaz, depois do susto, vai até a cozinha com a namorada e prova os pastelinhos que a mãe da miúda fez.

- Huuummmm!!! Uma delícia, estes pastelinhos de bacalhau que a senhora fez!!!

E a futura sogra responde:

- Vai lavar as mãos rapaz! Os pastelinhos são de coco!!!