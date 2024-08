Presidente da Samsung terá ficado irritado com os produtos “copiados” à Apple

A Samsung lançou dois novos produtos que foram prontamente colados ao que a Apple havia lançado. Falamos dos novos auscultadores Galaxy Buds 3 e no smartwatch Galaxy Watch Ultra. O design destes produtos ecoou como uma "cópia" dos produtos da Apple, o que terá incomodado o presidente da empresa sul-coreana, Jay Y. Lee, que terá mostrado o seu desagrado ao responsável pela divisão mobile.

Mais do que não ser, tem de não parecer

A Samsung revelou o Galaxy Watch Ultra, o Galaxy Buds3 e o Galaxy Buds3 Pro no seu evento Unpacked no mês passado e, entretanto, tornaram-se nos produtos Samsung mais controversos dos últimos anos. E tudo se resume ao seu design e à semelhança com o Watch Ultra, os AirPods 3 e os AirPods Pro 2 da Apple.

De acordo com informações partilhadas por meios da Coreia do Sul, o presidente executivo da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, não ficou nada satisfeito com isso, expressando preocupações sobre o comportamento de imitação na divisão móvel e até mesmo tomando algumas ações (até agora sem nome) contra o chefe da divisão móvel TM Roh.

Um alegado informador interno afirma que o próprio presidente interveio após a controvérsia sobre o plágio do design da Apple e os problemas de qualidade em torno da série Buds3 e do Galaxy Watch Ultra, lançados no mês passado, e que o ambiente interno na empresa é agora muito mau.

Aparentemente, Lee pediu uma mudança de planos para a divisão móvel no futuro, presumivelmente para que algo como isto não volte a acontecer.

Tudo isto é especialmente digno de nota, tendo em conta o facto de os meios de comunicação social coreanos descreverem o presidente da Samsung como tendo uma "disposição gentil" e não se zangando facilmente. Desta vez, no entanto, foi diferente, presumimos que devido a todos os relatos dos meios de comunicação sobre a semelhança entre o novo relógio e os produtos da Apple.

A linha Galaxy Watch da Samsung tinha, até ao mês passado, um design redondo que era exclusivo da empresa coreana, mas o aspeto de círculo arredondado do Watch Ultra está definitivamente a entrar no território da Apple (embora, para ser justo, o Watch Ultra da Apple seja um retângulo, não um quadrado).

Quanto aos Buds3, estes são os primeiros auriculares da Samsung com hastes, um design pioneiro da Apple há muitos anos com os AirPods originais. Muitas outras empresas adotaram este design, mas talvez o maior choque para as pessoas sobre os Buds3 seja o quanto eles se afastam de todos os designs anteriores dos Galaxy Buds.

O relógio foi recebido com entusiasmo, apesar de ter já apresentado alguns problemas. Para piorar a situação, os Galaxy Buds3 Pro também parecem ter problemas de controlo de qualidade, com relatos generalizados de pontas de silicone que se rasgam quando são retiradas.