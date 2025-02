Bitcoin em queda desde o “pior ataque da história” das criptomoedas

Com os investidores pouco confiantes, nos últimos dias, o preço da Bitcoin caiu para menos de 90.000 dólares, no valor mais baixo registado em vários meses. Sem motivos claros, a queda começou, na sexta-feira, após a corretora Bybit anunciar que piratas informáticos tinham roubado 1,5 mil milhões de dólares de Ethereum.

A queda da Bitcoin para um valor inferior a 90.000 dólares reflete um declínio mais amplo do mercado das criptomoedas, com a capitalização de mercado total a cair 8%, de mais de 3,31 biliões de dólares para aproximadamente 3,09 biliões de dólares.

De ressalvar que o declínio de quase 5%, registado na segunda-feira, foi o mais acentuado desde 25 de janeiro, quando a Bitcoin caiu 5,2%, mais de 5000 dólares num único dia.

O sentimento dos investidores permanece fraco, com preocupações relativamente à economia global e aos riscos geopolíticos crescentes.

Investidores mais cautelosos relativamente aos ativos de risco

Apesar de a Bybit ter anunciado que tinha recuperado quase 100% dos fundos roubados, a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas foi significativamente abalada pelo ataque à corretora, na sexta-feira. Aliás, a queda da Bitcoin começou após a notícia do roubo colossal.

A par da Bitcoin, outras criptomoedas registaram, também, quedas significativas. Primeiro, a Ethereum, que caiu 8.5% para menos de 2500 dólares. Depois, a XRP, que perdeu 9% do seu valor.

Segundo a imprensa do setor, a queda da Bitcoin dever-se-á a fatores macroeconómicos e relacionados com a criptomoeda, especificamente.

Desde as taxas impostas pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que aumentam os receios relativamente à inflação e afastam os investidores dos ativos de risco, até à correlação da Bitcoin com o mercado das ações e à consolidação do mercado que resulta numa estagnação da criptomoeda.