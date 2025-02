Pilotos de avião têm relatado ver OVNIs no espaço aéreo…

Os objetos voadores não identificados (OVNIs) são autênticos fertilizantes para a imaginação, havendo incontáveis teorias que procuram explicá-los. Curiosamente, vários pilotos de avião têm relatado avistar objetos desconhecidos no espaço aéreo, aquando das viagens.

Pelo mundo, têm aumentado os relatos relativamente a objetos estranhos no espaço aéreo, conforme compilado pela imprensa.

Segundo o jornal turco de língua inglesa Turkiye Today, o tráfego aéreo foi temporariamente suspenso num aeroporto de Gaziantep, depois de um piloto ter avistado um objeto voador não identificado a cerca de 3048 metros. Curiosamente, esse objeto estava iluminado, mas não aparecia nos radares.

Embora um especialista tenha dito ao jornal que poderia tratar-se de um drone, a conta de aviação que publicou o vídeo do objeto referiu, numa tradução do texto, que não foi divulgada qualquer informação adicional sobre a origem das luzes.

Ainda de acordo com o Turkiye Today, cerca de um mês antes da suspensão do aeroporto, foram avistados vários objetos voadores não identificados no espaço aéreo acima de Istambul.

Em dezembro, a Newsweek noticiou que dois pilotos viram objetos estranhos a "voar" no céu noturno de Oregon. Segundo o áudio da cabina ouvido pelos repórteres, um controlador de tráfego aéreo aconselhou um dos pilotos a "manobrar conforme necessário... para evitar o OVNI lá fora".

Quando a Newsweek contactou a Administração Federal de Aviação para verificação, a agência admitiu que um piloto relatou ter "visto luzes não identificadas" enquanto voava perto de Seattle.

Algumas semanas antes, o Daily Mail noticiou que os pilotos da American e da Spirit Airlines disseram ter visto objetos estranhos, rápidos e brilhantes a moverem-se perto dos seus aviões enquanto voavam para o aeroporto de Dallas-Fort Worth (DFW).

Tal como aconteceu na Turquia, os OVNIs avistados nos Estados Unidos não foram detetados pelos radares de voo.

Para estes casos, ainda não há uma explicação oficial. Contudo, é possível que estes OVNIs sejam, na verdade, drones ou pedaços de lixo espacial.