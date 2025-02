É o fim das SMS no Gmail! Autenticação será substituída por códigos QR

A Google quer trocar a verificação por SMS no Gmail por um novo sistema com códigos QR. A empresa usa há anos as mensagens de texto como segundo fator de autenticação na segurança das contas, mas acredita agora que este método se tornou vulnerável e prepara uma alternativa mais robusta.

Foi o porta-voz do Gmail, Ross Richendrfer, que confirmou esta alteração, tendo justificado de forma clara. "Da mesma forma que queremos afastar-nos das palavras-passe com chaves de acesso, queremos afastar-nos do envio de mensagens SMS para autenticação".

Esta decisão é uma resposta ao aumento significativo de casos de phishing onde os criminosos conseguem capturar estes códigos. O atual sistema de verificação por SMS apresenta várias fragilidades. Os códigos podem ser intercetados por cibercriminosos utilizando técnicas de engenharia social ou ataques de troca de SIM.

A nova proposta da Google vai eliminar a necessidade de introduzir um número de telefone e receber um código numérico. Em vez disso, os utilizadores verão um código QR que devem digitalizar com o smartphone. Esta transição dificulta os ataques de phishing, uma vez que não existe código que se possa tentar obter, além de reduzir as dependências no processo.

A Google já demonstrou interesse em melhorar esta tecnologia quando atualizou o Google Authenticator com a digitalização de código QR. Embora não esteja confirmado se utilizarão esta aplicação específica para o novo sistema, o desenvolvimento aponta claramente nessa direção.

Os códigos QR não são isentos de riscos, como demonstrado pelos ataques recentes dirigidos a utilizadores do Signal utilizando códigos QR maliciosos. A Google terá de garantir a implementação de camadas de proteção suficientes para evitar que o seu sistema seja vítima de vulnerabilidades semelhantes.

Nos últimos meses, a Google integrou códigos QR em mais produtos, como mostra a funcionalidade de digitalização automática no Circle to Search. Não especificou quando começará a implementar esta mudança, afirmando apenas que tal acontecerá "nos próximos meses".