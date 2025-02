Que se passa Tesla? Vendas afundam 50% nos países da UE

A Tesla não está a passar um bom momento. A confirmar tal cenário de quebra, os números de janeiro revelam que as vendas afundaram 50% nos países da União Europeia (UE), face a período homólogo. Afinal, o que se passa com a Tesla? Será a culpa de Elon Musk?

A Tesla está em ciclo contrário e com enormes perdas no que diz respeito a vendas

Com o mercado dos elétricos em crescimento, cerca de 30%, a Tesla parece estar em ciclo contrário e com enormes perdas no que diz respeito a vendas. De acordo com a Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA), em janeiro, as vendas da Tesla afundaram 50% nos países da UE. Com mais de 15 mil unidades vendidas no ano passado, a Tesla "só conseguiu" vender este ano perto das 7.500 unidades.

Tais números dão que pensar, ainda mais num momento em que a venda de elétricos cresce e o mercado de carros a combustão está em clara rotura. As vendas de carros a gasolina recuaram 19% e as vendas de carros a gasóleo afundaram 27%.

Dos dados agora apresentados, destacar o crescimento de 6% do grupo Volkswagen, a queda de vendas de 18% da Stellantis, as vendas do grupo Renault que subiram 5% e as do grupo Toyota desceram 5%, do grupo, A BMW teve uma quebra de 1% e a Mercedes-Benz baixou cerca de 6%.

As vendas de híbridos elétricos continuam a subir, tendo chegado a um crescimento de 18%, com uma quota de 35%, com crescimento nos quatro maiores mercados: França (+52%), Espanha (+23%), Alemanha (+14%) e Itália (+11%).

As vendas de híbridos plug-in caíram 8%, pesando 7% no mercado total, com quedas de 66% na Bélgica e de 54% em França.

De referir que a quebra de vendas de elétricos da Tesla é particularmente notável em mercados-chave como a Alemanha e a França, onde as vendas diminuíram 59% e 63%, respetivamente.

Vários fatores podem estar a contribuir para esta descida nas vendas na marca de Elon Musk. Um deles é a controvérsia em torno das intervenções políticas de Elon Musk na Europa, incluindo o seu apoio a partidos de extrema-direita, o que pode ter levado a uma reação negativa por parte dos consumidores europeus. Além disso, a antecipação do lançamento de um modelo atualizado, como o novo Model Y, pode ter levado os consumidores a adiar as suas compras, aguardando a chegada da versão mais recente.