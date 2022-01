BIOS da gráfica RTX 3080 Ti foi transformada na da RTX 3090 para minerar Ethereum

O mercado das criptomoedas continua a ser um verdadeiro íman para quem se interessa por arriscar a ganhar um pouco de dinheiro extra. E se falarmos em concreto dos mineradores das moedas digitais, continuamos a verificar que os mesmos se esforçam por arranjar formas cada vez mais criativas para aumentar a produtividade da sua prática.

Neste sentido, de acordo com as informações recentes, agora os mineradores transformaram a BIOS da placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia na da GeForce RTX 3090 com o objetivo de aumentar a taxa de hash para melhor mineraram a moeda Ethereum.

BIOS da GeForce RTX 3080 Ti alterada para minerar Ethereum

Quando o assunto é ganhar dinheiro, de uma forma relativamente fácil mas que ainda assim exige atenção quanto à fluência de mercado e estratégia financeira, há quem faça de tudo para garantir o melhor resultado. E se falarmos em específico dos mineradores de criptomoedas, já se acumulam as notícias em que os mesmos deram asas à criatividade para conseguirem extrair as tão desejadas moedas digitais.

A história mais recente é a de mineradores que transformaram a BIOS da GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia na da mais poderosa GeForce RTX 3090 de forma a aumentar a taxa de hash para minerarem Ethereum. Segundo os detalhes parece que esta manobra apenas é possível com a BIOS que a Dell usa e com as GPUs RTX 3080 Ti da Dell, Alienware ou qualquer outra com ID de dispositivo 2204.

O minerador CryptoMiningDonkey contactou o site WCCFTECH e explicou que conseguiu, com sucesso, obter até 110 MH/s (Megahash por segundo) na sua gráfica GeForce RTX 3080 Ti ao atualizá-la com a BIOS da RTX 3090 da Dell. Este alcance é quase o dobro dos 66 MH/s que a GPU da Nvidia consegue sem esta modificação.

CryptoMiningDonkey deixou ainda a seguinte publicação no Reddit:

Olá meus colegas mineradores, Se é um feliz proprietário de uma DELL/Alienware RTX 3080 Ti pode fazer o flash de uma 3080 e obter +100 MH/s na mineração de ETH. Para quem tem uma DELL RTX 3080 Ti, ou qualquer outra RTX 3080 Ti com ID de dispositivo que contém 2204 (consulte o campo de ID do dispositivo GPU-Z), será capaz de fazer o flash da sua placa com a BIOS da 3090.

Esta é assim mais uma técnica usada pelos mineradores, contudo alertamos que tal prática poderá também danificar a placa gráfica. O Pplware não se responsabiliza por qualquer dano que o leitor sofra caso experiencie as situações de modificação que aqui noticiámos.