Governador do Banco Nacional Checo planeia investir reservas em Bitcoin

Apesar de não ser consensual, já conhecemos algumas entidades que depositaram confiança em criptomoedas. Em mais um caso, o governador do Banco Nacional Checo vai apresentar um plano para manter reservas em Bitcoin.

Numa entrevista publicada pelo Financial Times, o governador do Banco Nacional Checo, Ales Michl, disse que vai apresentar um plano ao conselho do banco central para o país investir em Bitcoin.

Para a diversificação dos nossos ativos, a Bitcoin parece boa.

Disse Michl, acrescentando que a Bitcoin é tendencialmente crescente, na medida em que é um investimento alternativo para muitas pessoas, mesmo sem o apoio do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Mais do que isso, destacou o interesse mais amplo dos investidores na criptomoeda desde que a BlackRock e outras empresas lançaram ETF de Bitcoin.

Um ETF, também conhecido como tracker, significa Exchange Traded Fund (em português, fundos de índices cotados). Trata-se de um produto que segue um índice, mercadoria, obrigação ou composição de produtos, pelo que pode pensar-se nele como um cesto de títulos. Ao contrário de alguns outros fundos, os ETF são comprados e vendidos numa bolsa de valores. O desempenho de um ETF segue os movimentos dos preços dos produtos subjacentes no fundo.

O governador informou que apresentará o plano na quinta-feira e, se aprovado, o banco poderá, eventualmente, deter até 5% das suas reservas de 140 mil milhões de euros em Bitcoin, conforme avançado pela imprensa.

Por fim, partilhou que era "muito provável" que o banco reduzisse as taxas de juro em 25 basis points (ou 0,25%) na próxima semana.

Recorde aqui: