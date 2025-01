Até Sam Altman se rende ao DeepSeek, rival do ChatGPT: “é impressionante”

A startup chinesa de IA DeepSeek tem agitado o setor da IA e Sam Altman, o cérebro da OpenAI, acabou por se render aos avanços deste novo rival. Nas palavras do criador do ChatGPT, o que o DeepSeek oferece “é impressionante”.

Parece que a gigante chinesa de IA, DeepSeek, conseguiu o impossível. Fazer com que Sam Altman, o conhecido CEO da OpenAI, tirasse o chapéu à sua concorrência. Num comunicado recente, o criador do ChatGPT descreveu o modelo R1 da DeepSeek como “impressionante”, reconhecendo o avanço que representa para o setor.

Esta notícia surge apenas uma semana depois de a DeepSeek ter lançado o seu modelo R1, que provou ser capaz de competir com o o1 da OpenAI. O melhor de tudo é que conseguiram isso com uma parte mínima do orçamento destes gigantes americanos. O desenvolvimento do DeepSeek R1 custou apenas seis milhões de dólares e o treino do GPT-4o vale 100 milhões de dólares.

“O modelo r1 da DeepSeek é impressionante, especialmente pelo que podem oferecer pelo preço”, comenta Sam Altman em X. “Mas acima de tudo, estamos entusiasmados por continuar a executar o nosso roteiro de pesquisa e acreditamos que agora, mais do que nunca, é importante ter mais recursos computacionais para termos sucesso na nossa missão", acrescenta Altman.

O sucesso do DeepSeek levanta sérias questões sobre a supremacia tecnológica dos Estados Unidos. Enquanto Donald Trump investe 500 mil milhões de dólares em infraestruturas de IA com o Stargate, parece que os chineses encontraram uma forma mais inteligente e barata de fazer as coisas.

Em vez de dependerem de hardware dispendioso, optaram por otimizar os seus algoritmos e utilizar técnicas de treino mais eficientes. Por outro lado, há a questão do código aberto e, ao contrário do OpenAI, que mantém os seus modelos fechados a sete chaves, a DeepSeek optou por deixar o R1 aberto com uma licença do MIT. Isto significa que qualquer programador pode descarregá-lo, modificá-lo e usá-lo como quiser, mesmo para fins comerciais.

A reação do mercado não tardou a chegar. As ações de gigantes tecnológicos como a Nvidia sofreram quedas significativas, à medida que os investidores começam a duvidar se é realmente necessário tanto para estar no topo da IA. Apesar de tudo isto, parece que Sam Altman não está muito preocupado.