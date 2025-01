Astronauta filma aurora “intensamente verde” a partir da ISS! É raro vê-las do espaço…

As auroras são fenómenos verdadeiramente impressionantes, não deixando nenhum espetador indiferente. Melhor do que vê-las da Terra, será observá-las do espaço e, para isso, temos um vídeo filmado por um astronauta a partir da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS). Ora veja!

O nosso Sol está a passar por um momento bastante tumultuoso, estando a desencadear uma série de fenómenos importantes, como ejeções de massa coronal.

Estes eventos, enormes erupções de plasma que levam entre horas a dias a espalharem-se pelo Sistema Solar, são, em última análise, responsáveis pelo impressionante espetáculo de luz que muitos procuram ver, pelo menos, uma vez na vida: as auroras.

As partículas carregadas destas erupções atravessam o espaço antes de embaterem no campo magnético da Terra, que dirige a chuva de poeira iónica para os polos do nosso planeta e para os gases que constituem a atmosfera.

Átomos e moléculas de diferentes elementos produzem um espetáculo de luz em tons de verde, rosa e azul, cujas fitas traçam as linhas do campo magnético que regem os ventos solares em direção aos extremos da Terra.

O astronauta da NASA Don Pettit partilhou um vídeo do seu ponto de vista orbital, a partir da ISS, no dia 6 de janeiro, captando essas fitas de luz "intensamente verdes", raramente vistas de cima.

Verdadeiramente impressionante, esta não é a primeira vez que astronautas partilham auroras vistas de cima: Thomas Pesquet da Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) fê-lo em 2021, e Josh Cassada da NASA e Koichi Wakata da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão fizeram-no em 2023.

Felizmente, não será, também, a última, pois à medida que nos aproximamos do próximo máximo solar, equipados com uma tecnologia de satélites e câmaras melhor do que nunca, continuaremos a testemunhar as auroras.

As cores impressionantes das auroras intrigaram os cientistas durante anos, uma vez que tentavam conciliar as luzes que viam no céu com o que viam nos seus laboratórios.

Recorde aqui: