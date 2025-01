Elon Musk dá mais um passo rumo ao X Money e revela uma parceria com a Visa

A rede social X anunciou o lançamento de uma carteira digital e serviços de pagamentos peer-to-peer fornecidos pela Visa. Este é um passo importante rumo aos planos de Elon Musk e da sua app total, neste caso com o X Money.

Do que foi revelado, o X fechou um acordo com a Visa, uma das maiores redes de cartões de crédito do planeta. Este será o primeiro parceiro daquilo a que se chamará X Money Account. Este passo foi revelado pela CEO do X, Linda Yaccarino numa publicação na plataforma.

Com este acordo, a Visa permitirá aos utilizadores X mover dinheiro entre contas bancárias tradicionais e as suas carteiras digitais. Ao mesmo tempo, permitirá fazer pagamentos instantâneos ponto a ponto, disse Yaccarino, como acontece com o Zelle ou a Venmo.

Este é o primeiro movimento concreto do X para criar um ecossistema financeiro para a rede social. Quando comprou o Twitter em 2022, Elon Musk referiu que a aquisição de 44 mil milhões de dólares foi uma forma de criar uma “aplicação de tudo”. Mais tarde, disse que a plataforma permitiria aos utilizadores conduzir “todo o seu mundo financeiro” nela.

Em 2021, enquanto Jack Dorsey estava no comando do Twitter, a empresa lançou uma funcionalidade de gorjeta de bitcoin. Esta permitia aos utilizadores adicionar os seus endereços de carteira encriptada e receber pagamentos no maior token digital do mundo. Mas alcançar o estatuto de empresa de serviços monetários nos EUA exigiu navegar num cenário regulamentar muito mais complexo.

Há mais de um ano que Elon Musk solicita estas licenças para o X. A X Payments LLC está licenciada em 41 estados dos EUA e registada na Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN. O lançamento do serviço X Money está previsto para o primeiro trimestre, sendo prováveis ​​negócios com mais parceiros financeiros.

Um dos primeiros casos de utilização do X Money é permitir que os criadores aceitem pagamentos e armazenem fundos sem instituições externas. Em novembro de 2022, Elon Musk sugeriu aos anunciantes da plataforma que o seu próximo produto de pagamentos poderia, em última análise, oferecer determinados recursos bancários, como uma conta no mercado monetário de alto rendimento.