A Bitcoin pode ser destronada “a longo prazo” pela Ethereum

Aos poucos e poucos as criptomoedas têm vindo a valorizar, tentando chegar a valores do passado. Depois de um período muito mau, as principais moedas digitais voltaram a dar sinais de recuperação e é com muita expectativa que se olha para o futuro.

No top das moedas mais populares, os especialistas consideram que a Ethereum pode mesmo ultrapassar a Bitcoin.

Ethereum pode vir a ser a moeda mais valiosa do mundo...

O mundo das criptomoedas continua a ser uma incógnita e com muitas flutuações. A Bitcoin continua a ser a moeda mais popular e também a mais valiosa, mas os especialistas consideram que o cenário pode mudar.

A eterna "rival" Ethereum está numa fase ascendente, tendo valorizado mais de 22% na última semana.

Os analistas da Cointelegraph consideram que a criptomoeda Ethereum terá uma subida significativa até ao final do ano. Todd Morley, cofundador da Guggenheim Partners, considera que esta criptomoeda é muito mais útil que a Bitcoin, podendo ultrapassar esta criptomoeda, a longo prazo. Além disso, a Ethereum é muito mais útil em função dos contratos inteligentes. As tecnologias que têm como base esta tecnologia cresceram 20 vezes nos últimos seis anos consecutivos.

Relativamente a NFTs (Tokens Não Fungíveis), Todd Morley, considera que estes passaram a ser outro trunfo da tecnologia blockchain da rede Ethereum.

De referir que Ethereum é uma plataforma baseada na tecnologia Blockchain e Ether (também designada de Ethereum) é a criptomoeda que alimenta a plataforma. A Bitcoin e a Ether diferem, acima de tudo, no seu propósito. A Bitcoin foi criada para ser um método de pagamento alternativo que, na teoria, poderia vir, um dia, a substituir o sistema financeiro atual.

