Apesar de ter sido apresentado oficialmente pela Huawei em setembro do ano passado, o HarmonyOS 2 ficou disponível de forma oficial em junho. Isso aconteceu num evento onde muitos novos equipamentos foram revelados.

Claro que a Huawei tem planos para trazer este seu sistema a equipamentos mais antigos, tanto para os seus como para os da Honor. Agora, do que foi revelado, este sistema está já disponível para 65 smartphones.

A aposta da Huawei no HarmonyOS parece ser um objetivo cumprido. Com esta sua proposta a marca conseguiu ter uma alternativa para os seus sistemas operativos, sem depender de qualquer entidade externa ou qualquer governo.

Este sistema operativo vai ser uma presença em qualquer dispositivo da marca e a prova disso veio com o P50, com o Watch 3 e com o MatePad 11. Ao mesmo tempo, a marca quer trazer o HarmonyOS 2 aos smartphones e tablets mais antigos.

Smartphones Huawei e Honor que receberam HarmonyOS 2 Huawei Mate 40

Mate 40 Pro

Mate 40E

Mate X2

P40

P40 Pro

P40 Pro+

P40 4G

Mate 30

Mate 30 5G

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS

Mate 30E Pro 5G

Nova 6

Nova 6 5G

Nova 7 5G

Nova 7 SE 5G

Nova 7 Pro 5G

Nova 8 5G

Nova 8 Pro 5G

Nova 8 Pro 4G

Mate Xs

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X

Nova 6 SE

Enjoy 20 Plus 5G

Enjoy Z 5G

Enjoy 20 Pro 5G

Nova 8 SE

P30

P30 Pro

Mate 20 X 5G

Mate X

Nova 5 Pro

Nova 5

Nova 5i Pro

Nova 5z

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

MatePad 10.8

MatePad 5G 10.4

MatePad 10.4 Honor V30

V30 Pro

30

30 Pro

30 Pro+

Play 4 Pro

20

20

20 Pro

V20

Magic 2

Tab V6

A lista apresentada acima é da própria marca e revela os dispositivos que estão já a receber o HarmonyOS, ainda que de forma gradual e controlada. Como pode ser visto, não se limita aos smartphones e tablets da Huawei e abrange também a própria Honor.

Outro pormenor interessante e importante é que não estão presentes apenas smartphones de topo. Temos presentes várias propostas de gama média, o que mostra a abrangência que este sistema vai ter, não se limitando aos dispositivos de topo.

Os objetivos da Huawei para o Harmony OS são claros e estão bem definidos. Quer ter o seu sistema em 100 milhões de dispositivos até ao final do ano, para assim firmar um ecossistema relevante e com muito impacto.

Por agora, e pelo menos no que toca à atualização de smartphones, o Harmony OS está apenas a ser disponibilizado na China. Ainda assim, a Huawei mostra que vai ter o seu sistema acessível para muitos smartphones quando fizer o lançamento global.