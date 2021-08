Mesmo sendo um sistema operativo que está entregue aos utilizadores, a Microsoft consegue gerir e controlar o Windows 10. Esta sua presença é essencial e até esperada, para evitar que os dados dos utilizadores estejam desprotegidos.

Este cenário vai em breve ficar ainda mais visível, com uma mudança que existirá na segurança do Windows 10. Este sistema vai passar a bloquear muitas apps consideradas PUAs e que podem reduzir o desempenho do sistema operativo.

Nova medida de proteção no Windows 10

Com uma solução de segurança nativa de elevada qualidade, o Windows 10 consegue proteger os utilizadores, ao mesmo tempo que se mantém salvaguardado. Para isso, o Windows Defender aplica medidas preventivas e que salvaguardam todos os problemas.

Para aumentar ainda mais este cenário de segurança, o Windows Defender vai em breve ter uma novidade. Chamado "Bloqueio de aplicações potencialmente indesejadas", irá passar a estar ativo por omissão, controlando a presença de PUAs (Potentially Unwanted Applications).

Bloquear PUAs para maior segurança

Este bloqueio está presente desde a versão 2004 do Windows 10, mas até agora estaria desabilitado por omissão. O que foi anunciado pela Microsoft é que nos próximos dias esta proteção passaria a estar ativa de forma automática e a bloquear um conjunto de PUAs.

Curiosamente, estas PUAs não são consideradas malware, mas sim apps que podem reduzir o desempenho do Windows 10. A Microsoft controla remotamente a lista das que são consideradas prejudiciais e comunica-as para o sistema operativo, que depois as bloqueia automaticamente.

Microsoft já permite usar esta opção

Quem pretender, pode ativar já esta proteção adicional, antecipando assim a nova medida. Para isso basta aceder à Segurança do Windows, escolher a opção Controlo de aplicações e browsers. Aqui dentro deve clicar em Proteção baseada em reputação e depois ativar as opções de Bloqueio de aplicações potencialmente indesejadas.

Tudo acontecerá automaticamente e sem que o utilizador tenha de tomar qualquer ação. Caso uma PUAs surja, há uma notificação e o utilizador poderá removê-la ou colocá-la em quarentena. Esta é uma medida que vai aumentar ainda mais a segurança do Windows e garantir que este sistema tem um melhor desempenho.