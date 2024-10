Veja como é a estação espacial que poderá substituir a ISS

Na órbita da Terra há 25 anos, a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) mais do que consolidou o seu papel na exploração espacial. No entanto, como "não há bem que sempre dure", o tempo do laboratório no espaço está a terminar e a NASA já procura um substituto. Veja esta potencial estação espacial substituta.

Lançada em novembro de 1998, a ISS é um laboratório de microgravidade operado por cinco agências espaciais. Além da NASA, participam a Agência Espacial Canadiana, a Agência Espacial Europeia, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão e a Corporação Espacial Estatal Russa.

Depois de 30 anos a ser palco do conhecimento espacial, a ISS abandonará a órbita da Terra, em 2030, com a SpaceX responsável pelo desenvolvimento de uma nave para desorbitá-la, de forma controlada, no final da sua vida útil.

Entretanto, uma vez que a exploração espacial não pode parar, a empresa californiana Vast Space revelou os seus planos para ocupar o lugar deixado pela ISS, revelando o projeto da sua estação espacial Haven-2.

Lugar da ISS no espaço é muito cobiçado

Segundo partilhou, a Vast Space está decidida a propor a sua estação espacial privada para a segunda fase do programa Commercial Low Earth Orbit Destinations da NASA (CLD), com planos para lançar o primeiro módulo da Haven-2 em 2028.

Nos últimos tempos, a Vast Space tem estado a trabalhar no Haven-1, que planeia lançar em 2025. A empresa afirma que o seu módulo único Haven-1 será a primeira estação espacial comercial do mundo, capaz de acolher missões de curta duração para um máximo de quatro astronautas de cada vez.

Interior da Haven-1 da Vast Space:

Apesar de não ter, ainda, a sua primeira estação no espaço, a Vast Space procura estabelecer um acordo com a NASA para a construção de outra estação como sucessora comercial da ISS.

O nosso foco nesta década é ganhar o contrato CLD da NASA e construir a sucessora da ISS. Para o conseguir, vamos primeiro demonstrar a nossa capacidade construindo e operando a primeira estação espacial comercial do mundo, a Haven-1.

Revelou Max Haot, diretor-executivo da Vast, num comunicado.

Com o fim da ISS já em mente, em 2021, a NASA criou o programa CLD, por forma a recriar o sucesso da ISS. Contudo, desta vez, a agência espacial procura adotar uma abordagem diferente: em vez de construir uma estação espacial, a NASA quer ser cliente, ajudando os seus parceiros comerciais a construir e operar uma estação espacial que ela possa usar.

Caso a NASA selecione a Vast Space para construir a Haven-2 como substituta comercial da ISS, a empresa planeia lançar o primeiro módulo a bordo de um foguetão SpaceX Falcon Heavy já em 2028.

Vast Space já tem tudo planeado

Após o lançamento do primeiro módulo, a Vast Space pretende construir e lançar três módulos adicionais ao longo de um período de dois anos.

O plano é que os primeiros quatro módulos sejam acoplados em fila, com a Vast Space a lançar um módulo central maior e quatro módulos Haven-2 adicionais entre 2030 e 2032, formando um "T".

O Haven-2 terá um laboratório para investigação em microgravidade no espaço, bem como uma janela em forma de cúpula, semelhante à que se encontra na ISS, um braço robótico, uma câmara de ar para apoiar a acoplagem de cargas úteis e outra câmara de ar para caminhadas espaciais. A Vast Space tenciona, também, dedicar um módulo inteiro a parceiros internacionais.

Para colocar o seu projeto de estação espacial em órbita, a Vast Space terá de competir com outras empresas que estão, também, a trabalhar na sua proposta. São elas a Axiom Space, a Blue Origin e a Northrop Grumman.