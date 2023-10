Um facto preocupante… Os cancros nos jovens aumentaram quase 80% em 30 anos

Nos últimos anos, confirmou-se uma tendência preocupante: os casos de cancro em jovens estão a aumentar em todo o mundo. Este facto foi constatado por um estudo recente que afirma o crescimento de 79% em 30 anos. Um número que, no entanto, deve ser lido com nuances.

Um novo estudo mundial revelou um aumento significativo do número de cancros detetados em adultos com menos de 50 anos. De acordo com o estudo, entre 1990 e 2019, o número de casos detetados cresceu 79% a nível mundial. O trabalho fornece novas evidências para uma tendência que já havia sido observada em estudos anteriores.

As estatísticas são preocupantes, mas devem ser lidas com contexto. Este aumento diz respeito ao total de casos, em termos absolutos, para este grupo etário. Durante o mesmo período, a população mundial registou um crescimento de 45% (um crescimento ligeiramente superior ao que corresponderia ao grupo etário 18-49 anos).

Por outro lado, se considerarmos o número total de mortes, o aumento é mais moderado, sendo apenas de 28%. Devemos também ter em conta que a deteção destas doenças tem melhorado ao longo dos anos, especialmente nos países onde estas três décadas foram acompanhadas por um rápido progresso económico.

Este aumento pode ser atribuído a vários fatores: o crescimento da população global, a adoção generalizada e a melhoria das tecnologias de rastreio e deteção, bem como os fatores de risco relacionados com o cancro, tais como estilos de vida pouco saudáveis, padrões alimentares e exposição a produtos químicos e radiações, entre outros.

Disse Xue Li, coautor do novo estudo.

O peso do cancro

O estudo também observou, por exemplo, que o cancro da mama foi o que causou mais mortes. Foi também o mais prevalente, com 13,7 casos por 100 mil pessoas. Seguem-se os cancros da traqueia, do pulmão, do estômago e do intestino.

Por outro lado, os cancros da traqueia e da próstata foram os que mais cresceram, com taxas médias de crescimento anual de 2,38% e 2,23%. Por região, o estudo concluiu que a América do Norte, a Australásia e a Europa Ocidental eram as regiões onde os cancros em jovens eram mais prevalentes.

O estudo foi baseado em dados do Estudo de Carga Global de Doenças de 2019. Os autores incluíram dados sobre 29 tipos de cancro em 204 países e territórios para cobrir quase todo o globo. Os pormenores do estudo foram publicados há algumas semanas.

Fatores de risco

Os autores explicam também como certas mudanças de hábitos podem explicar o aumento da incidência de certos cancros. Entre estes, contam-se vários factores de risco alimentares, como o aumento do consumo de carne vermelha, o baixo consumo de fruta e o baixo consumo de sódio e de leite, entre outros. A estes juntam-se ainda o álcool e o tabaco como fatores de risco bem conhecidos.

No entanto, vale a pena recordar mais uma vez que parte deste aumento de casos pode ser explicado por razões externas, como o crescimento da população. O declínio mundial da mortalidade infantil nas últimas décadas também deve ser tido em conta para explicar este aumento.

Outra tendência é a redução progressiva do peso das doenças transmissíveis na saúde. No mundo desenvolvido, o cancro tornou-se uma das doenças mais temidas, o que é lógico dada a abundância de alguns tipos de cancro. No entanto, este facto deve-se em grande parte à erradicação ou ao banimento de doenças anteriormente temidas.

