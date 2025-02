Restos de um foguetão da SpaceX caíram num quintal polaco, após “reentrada descontrolada”

Muito se debate sobre o lixo espacial e do perigo que esses resíduos representam para outros satélites operacionais e para a Terra. Num caso caricato, mas que sublinha o problema, um polaco reportou ter caído no seu quintal um "objeto de grandes dimensões, com cerca de [um metro e meio por um metro e meio]". Trata-se, aparentemente, de uma parte de um foguetão Falcon 9 da SpaceX.

Recentemente, Adam Borucki acordou para encontrar um objeto estranho no quintal da sua casa: "Estou convencido de que isto é genuíno e é um fragmento da fase de reentrada", partilhou um astrofísico de Harvard, Jonathan McDowell, apostando tratar-se de supostos restos de uma segunda fase de um foguetão Falcon 9 da SpaceX.

Segundo a Agência Espacial Polaca, parece provável que o objeto tenha pertencido a um foguetão Falcon 9, que fez uma "reentrada descontrolada" sobre a Polónia, na manhã de quarta-feira.

Ao The Daily Mail, o porta-voz da polícia, Andrzej Borowiak, disse que as autoridades estão "a investigar como o objeto foi parar a este local, mas o importante é que ninguém ficou ferido".

Restos do foguetão Falcon 9 terão caído noutros locais da Polónia

Apesar de a relação entre os resíduos ainda não ser clara, a Polish Press Agency reportou que funcionários de uma empresa perto da cidade polaca de Poznan descobriram, também, um "objeto não identificado semelhante a um tanque".

Sabemos que partes de um foguetão Falcon sobrevoaram a Polónia, mas se isto faz parte do mesmo, não podemos confirmar de momento.

Contou o agente da polícia de Poznan, Lukasz Paterski.

Embora as autoridades ainda não tenham confirmado se o objeto pertencia ao foguetão, o astrofísico de Harvard, Jonathan McDowell, disse, num e-mail ao Futurism, que o tanque descoberto é do "tamanho e formato corretos para os tanques [recipiente de pressão composto revestido (em inglês, COPV)] usados no estágio superior do Falcon".

Tanques semelhantes sobreviveram a reentradas da segunda fase do Falcon 9 no passado, mostrando danos semelhantes; e Poznan fica mesmo na trajetória de reentrada, pelo que tudo se encaixa".

O foguetão foi originalmente lançado a partir da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, no dia 1 de fevereiro, colocando em órbita o mais recente conjunto de satélites de da Starlink.

Os restos incandescentes do foguetão iluminaram o céu noturno da Polónia, da Alemanha e da Ucrânia.

Ao contrário do propulsor da primeira fase do Falcon 9 da SpaceX, que foi concebido para regressar à Terra inteiro e ser reutilizado, a segunda fase destina-se a cair em direção à Terra após colocar a carga útil do foguetão em órbita.

Apesar de o objetivo ser queimar-se na atmosfera, partes da segunda fase podem sobreviver à viagem, caindo em áreas terrestres, por vezes povoadas.