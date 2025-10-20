Armadura Espacial: como uma startup quer proteger os astronautas do lixo no espaço

Mais do que satélites operacionais e úteis, o espaço é casa de dezenas de milhares de pedaços de lixo, com lançamentos de mais dispositivos a serem planeados. Com o objetivo de proteger as futuras missões espaciais, desde astronautas a veículos, a startup Atomic-6 desenvolveu uma Space Armor.

Com mais de 25.000 pedaços de lixo detetados nos nossos céus, os investigadores estimam que possa haver até 170 milhões de pedaços de detritos menores, demasiado pequenos para serem rastreados, mas com a mesma capacidade de destruir infraestruturas críticas.

Embora o espaço esteja cada vez mais congestionado, a ambição de explorá-lo não cessa, pelo que a probabilidade de colisões é crescente: no final de 2024, a Business Insider informou que os controladores de tráfego espacial estavam a emitir 1000 avisos de colisão por dia.

Mais recentemente, uma startup apresentou uma solução para manter os satélites e os astronautas a salvo de todo esse lixo.

Proteger a exploração do espaço com uma armadura

Como o nome Space Armor indica, trata-se de uma armadura espacial, construída a partir de um material feito com um método de compósito para resina.

Numa ficha informativa, a empresa norte-americana responsável pela armadura espacial, a Atomic-6, descreve-a como uma série de placas leves que protegem naves e astronautas contra "todos os detritos não rastreáveis" com menos de 3 mm de tamanho e 90% dos detritos atualmente em órbita baixa da Terra.

Os satélites e os astronautas estão constantemente ameaçados por milhões de partículas hipervelozes e impossíveis de rastrear em órbita. Tal como uma pedra solta que atinge o para-brisas na autoestrada, os detritos orbitais podem atingir a qualquer momento e causar danos significativos às naves espaciais.

Explicou a empresa, ao website Space.com.

Embora as blindagens espaciais mais antigas possam absorver impactos e proteger as naves a curto prazo, elas acabam por aumentar o lixo que circula pela nossa atmosfera, sendo uma solução pouco viável a longo prazo.

Demorou cerca de 18 meses a transformar a ideia das placas Space Armor num produto final. Oferecemo-la em placas hexagonais simples, mas tecnicamente podemos fabricá-las em praticamente qualquer formato que o cliente deseje.

Partilhou o diretor-executivo da Atomic-6, Trevor Smith, ao mesmo website, observando que as placas resistiram a testes significativos com projéteis no solo.

Além disso, revelou que satélites equipados com esta armadura espacial começarão a ser lançados em órbita já em 2026.

Mais do que detritos espaciais, a Atomic-6 afirma que a sua armadura espacial é uma solução para a "ameaça crescente" de "naves espaciais adversárias", numa referência aos programas espaciais russo e chinês.