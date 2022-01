Recomposição: Um processo que transforma os cadáveres em composto orgânico

Além dos métodos tradicionais aos quais se recorrer para tratar os restos mortais das pessoas, recentemente, mostramos-lhe um outro, a aquamação. Agora, mostramos-lhe outra alternativa, a recomposição, que transforma o cadáver em composto orgânico.

O processo demora apenas 30 dias e custa cerca de 5.500 dólares.

A Recompose, instalada em Seatle, nos Estados Unidos da América, é a primeira funerária a transformar os cadáveres em composto. Depois de conhecermos a aquamação, que ganhou força com a morte do líder anti-apartheid Desmond Tutu, damos-lhe a conhecer a recomposição.

A fundadora da Recompose Katrina Spade passou vários anos a tentar encontrar uma solução eficaz para o tratamento de cadáveres, que fosse além dos métodos tradicionais. Então, a técnica desenvolvida pela própria tem vindo a ser aperfeiçoada desde 2011.

Conforme descrito no site da Recompose:

Após a sua morte, o seu corpo será colocado no recipiente sobre uma cama de pedaços de madeira, alfafa e palha. Durante os 30 dias seguintes, tudo no interior do recipiente decompõe-se graças à decomposição natural. O composto é removido e colocado num recipiente de cura durante mais algumas semanas. Depois, pode ser doado para projetos de conservação do ambiente ou devolvido a uma pessoa à sua escolha.