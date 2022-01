Rins de porco transplantados com sucesso para paciente em morte cerebral

A ciência não para de surpreender e a cada dia surgem novas conquistas surpreendentes. Desta vez, cirurgiões americanos implantaram rins de porco geneticamente alterados num paciente em morte cerebral.

Posteriormente, pretendem testar o procedimento em pacientes vivos.

Uma equipa de cirurgiões da University of Alabama at Birmingham (UAB), provou ser possível alterar geneticamente um porco, por forma a que os seus rins possam ser utilizados em pacientes humanos.

De acordo com o The New York Times, os médicos transplantaram rins de porco geneticamente alterados para o corpo de James Parsons, um homem em morte cerebral. Segundo foi divulgado, os rins do paciente foram completamente removidos e o corpo não mostrou sinais de rejeição dos órgãos implantados.

Conforme adiantaram os médicos, os rins começaram a produzir urina 23 minutos após o procedimento e continuaram a fazê-lo durante três dias.

Órgãos de porco têm sido um sucesso cirúrgico

Esta é a cirurgia mais recente a envolver a transplantação de órgãos de porcos geneticamente alterados. Afinal, há apenas alguns dias, médicos da University of Maryland School of Medicine transplantaram um coração de porco para um paciente vivo, como parte de um procedimento experimental.

Os cirurgiões da UAB realizaram o transplante com o consentimento da família do recetor, que já havia autorizado ser dador de órgãos. Aliás, os médicos decidiram dar o nome do paciente ao procedimento.

Apesar de o paciente estar em morte cerebral, este é um grande passo em direção aos ensaios clínicos a serem realizados em pacientes vivos.

Que dia maravilhoso será quando eu puder entrar na clínica e saber que tenho um rim para todos os que esperam ver-me.

Desabafou Jayme Locke, cirurgião principal da equipa e diretor do Incompatible Kidney Transplant Program da UAB.

O transplante dos rins de porco geneticamente alterados foi descrito num artigo publicado no American Journal of Transplantation.

