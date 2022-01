Estudo prevê os países europeus que terão maior percentagem de novos elétricos até 2035

A Europa já anunciou que tem como objetivo impulsionar uma mobilidade elétrica. Para isso, os governos dos países, bem como as fabricantes, terão de adotar medidas que promovam essa mudança. Um novo estudo prevê quais os países europeus que terão a maior percentagem de novos veículos elétricos até 2035.

Afinal, a Europa parece estar a mover-se a um ritmo mais rápido, comparativamente aos restantes países do mundo.

Como resultado da legislação imposta pela União Europeia (UE), as fabricantes de automóveis estão a prometer mudanças. Dessa forma, garantirão a produção de veículos elétricos e a ambicionada transição para uma mobilidade mais verde.

Estando a Europa a apressar-se relativamente aos restantes países do mundo, um novo estudo recorreu a bases de dados e previu a posição na qual os países europeus estarão, em 2035, em matéria de novos veículos elétricos.

Portugal será o 5.º país da UE com mais carros elétricos

O estudo foi realizado pela Confused.com, que utilizou dados públicos da European Environment Agency (EEA), por forma a recolher novos registos de automóveis, em 30 países da UE entre 2010 e 2020. No caso da Noruega, foram recolhidos dados do Eurostat relativos ao intervalo de 2013 a 2019. Por já não pertencer à UE, o Reino Unido foi excluído deste estudo.

Uma vez reunidos os dados, a Confused.com utilizou uma técnica chamada regressão polinomial, de modo a analisar os dados e as observações, e a prever as tomadas de decisão futuras. Então, foi calculada a proporção de veículos elétricos novos registados em relação ao total de veículos entre 2010 e 2020, e o modelo de regressão polinomial foi aplicado para fornecer uma previsão de 15 anos.

Ranking País Percentagem de veículos elétricos novos registados (2020) Previsão da percentagem de veículos elétricos novos registados (2035) Aumento em percentagem #1 Países Baixos 22,91% 99,90% +76,99% #2 Noruega 54,37% 99,90% +45,53% #3 Suécia 9,69% 80,35% +70,66% #4 Dinamarca 7,19% 54,51% +47,32% #5 Portugal 5,42% 51,86% +46,44% #6 Alemanha 6,86% 51,68% +44,82% #7 Luxemburgo 5,61% 47,30% +41,69% #8 França 6,50% 43,43% +36,93% #9 Irlanda 4,49% 41,44% +36,95% #10 Áustria 5,47% 40,84% +35,37% #11 Finlândia 4,53% 38,18% +33,65% #12 Malta 3,13% 33,28% +30,15% #13 Eslovénia 3,19% 29,93% +26,74% #14 Letónia 2,47% 28,90% +26,43% #15 Croácia 1,47% 28,25% +26,78%

Segundo os resultados do estudo da Confused.com, os Países Baixos e a Noruega serão os países europeus com mais veículos elétricos, em 2035, com quase 100% face ao total. Embora ambos os países registem a mesma percentagem, prevê-se que os Países Baixos terão um aumento percentual de quase 77% e, por isso, recebem o primeiro lugar. No entanto, recorde-se que a Noruega é, até à data, o líder dos veículos elétricos, na Europa, sendo que 54% dos veículos matriculados em 2020 eram elétricos.

Conforme revela a tabela, Portugal ocupa o 5.º lugar, com um aumento percentual de cerca de 46%. Se acontecer como previsto pelo estudo, em Portugal, mais de metade dos veículos novos serão elétricos, em 2035.

Leia também: