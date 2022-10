NASA alerta para tempestade solar que poderá atingir a Terra durante uma semana

O Sol está no seu 25.º ciclo e quando começou, os astrónomos deixaram o alerta que este novo período de 11 anos não seria tão calmo como o último que terminou em finais de 2019. De facto, temos visto uma estrela irrequieta e muitas vezes agressiva. De tal forma que a NASA emitiu um alerta após forte explosão solar. Segundo a agência espacial, estes efeitos podem durar uma semana e perturbar as comunicações da Terra.

A grande quantidade de radiação eletromagnética percorre o espaço em direção ao planeta e poderá causar danos nalguns sistemas.

Uma tempestade solar de potência moderada estará a afetar à Terra já hoje, devido a uma explosão no Sol ocorrida entre sábado e domingo deste mês de outubro. A grande quantidade de radiação eletromagnética percorre o espaço em direção ao planeta Terra e já estará a causar interferências nalguns pontos do planeta, como nos EUA, por exemplo.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo Espacial (SWPC) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), houve uma explosão solar, com consequente projeção de energia proveniente da atmosfera volátil do Sol que a NASA classificou como uma explosão X1.

Estas explosões de classe X são as mais longas e mais energéticas erupções solares, que podem desencadear a suspensão de diversas atividades eletromagnéticas, suspender as transmissões das estações de rádio em todo o planeta e produzir tempestades de radiação de longa duração.

A interferência da radiação eletromagnética pode ter afetado as equipas de resgate que trabalham nos EUA após a passagem do furacão Ian, que devastou várias regiões norte-americanas, conforme disse a NOAA.

Esses tipos de distúrbios afetam as comunidades de sistemas de satélite de aviação e navegação global civil (GPS). Além disso, os militares também dependem fortemente da comunicação de alta frequência.

Explicou Johns Hopkins, da Agência Espacial Norte-americana (NASA).

As autoridades estão preocupadas devido ao impacto que as interferências causam para a aviação civil, que utiliza muito das comunicações via rádio, nos mais longos alcances. Este método é utilizado também para controlar o tráfego aéreo.

Segundo informações do departamento de meteorologia britânico, podem acontecer novas explosões no Sol, tendo em conta a enorme mancha emergente do disco solar.

O evento espacial será uma das maiores já vistas nos últimos anos e os especialistas já estão a vigiar e a investigar o impacto deste fenómeno nos sistemas da Terra.