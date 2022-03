Na Lua não tem internet? Não tem, mas vai ter até 2024

Uma start-up quer fornecer Internet de alta velocidade na Lua até 2024. Além disso, a empresa também fornecerá dados de deteção de asteroides para a defesa planetária.

A empresa chamada Aquarian Space anunciou que acabou de receber 650.000 dólares em financiamento inicial para trabalhar no desenvolvimento de uma ligação à Internet de banda larga que ligaria a Terra, a Lua, e talvez até Marte.

Internet na Lua é fundamental

A humanidade quer transformar a Lua no nosso posto de vigia para o Universo, assim como a base de lançamento para a exploração do espaço sideral. Para tal ambição é fundamental haver comunicações, e atualmente isso é sinónimo de Internet.

No seu website, Aquarian Space diz que embora os humanos gastem milhares de milhões para lançar missões espaciais para fins científicos, "capacidades limitadas de comunicação no espaço interplanetário", fazem com que "só seja possível transferir uma fração desses dados científicos vitais que recolhemos dos satélites existentes". Podemos fazer melhor do que isto".

A Aquarian tem como missão criar um sistema chamado Solnet utilizando redes de satélites de alta velocidade com velocidades de 100 megabits por segundo.

O startup pouco divulgou em termos de especificações, mas disse que está a realizar revisões técnicas com parceiros americanos, alguns dos quais são do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da NASA. O CLPS foi iniciado pela agência espacial americana para obter apoio do sector privado na construção de máquinas lunares para as suas próximas missões Artemis à Lua.

Em 2021 havia 13 naves, orbitadores, e rovers na Lua e à volta dela. Até 2030, teremos cerca de 200, criando uma economia lunar multibilionária. Mas isto não pode acontecer sem comunicações sólidas e fiáveis Terra-Lua-.

Disse Kelly Larson, CEO do Aquarian Space, numa declaração.

Forte competição pelas redes de comunicações espaciais

Naturalmente, a Aquarian não é a única empresa a construir infraestruturas de comunicações para o espaço. A SpaceX recebeu recentemente elogios públicos pela sua utilização dos seus satélites de Internet Starlink para ajudar as pessoas em terra a permanecerem ligadas na Ucrânia, no meio da invasão russa em curso no país.

Esta mesma rede de satélites será em breve testada para comunicações espaciais pela missão privada Polaris Dawn, agendada para o final deste ano.

No entanto, a NASA também alertou que a mega constelação Starlink tem o potencial de dificultar aos astrónomos a deteção de um asteroide potencialmente catastrófico em rota de colisão com a Terra. Pelo contrário, a Aquarian Space diz no seu website que os seus satélites fornecerão dados de defesa planetária, incluindo a deteção de asteroides, bem como o Conhecimento da Situação Espacial (SSA) para a defesa lunar.

O Espaço Aquário terá de trabalhar arduamente para se diferenciar do Starlink e do SpaceX, o maior parceiro da NASA nos últimos anos. Ajudar a prevenir a destruição da civilização na Terra é uma boa maneira de começar.