Gráficas AMD Radeon RX 7000 podem ser mais poderosas que as Nvidia GeForce RTX 4000

O setor da indústria dos chips gráficos está cada vez mais interessante. Se por um lado temos as marcas a lançar modelos mais potentes, por outro temos também os consumidores a interessarem-se mais por esta temática. E talvez o tema da mineração de criptomoedas tenha ajudado a promover esse mesmo interesse e conhecimento.

A Nvidia e a AMD são as fabricantes que se destacam neste segmento, e os últimos rumores indicam que as próximas placas gráficas da linha Radeon RX 7000 podem ser mais poderosas e eficientes do que as GeForce RTX 4000.

Radeon RX 7000 mais poderosas e eficientes que as GeForce RTX 4000?

Bem, pelo menos é isso que afirmam algumas fontes do setor da indústria. De acordo com o que é referido, a próxima geração de placas gráficas trará uma competição ainda mais renhida a um segmento no qual a Nvidia ainda é líder. No entanto, as futuras Radeon RX 7000 da AMD podem liderar não apenas em consumo energético, como também ao nível do desempenho face às GeForce RTX 4000 da Nvidia.

Os pormenores revelam que as GPUs da empresa de Lisa Su vão trazer a inovação para um design multichip, o qual permitirá um aumento significativo e notável quanto ao desempenho, comparativamente às gráficas da rival que devem manter um design monolítico, ou seja, baseado num único chip.

Os rumores adiantam ainda que as GeForce RTX 4000 seriam basicamente uma GeForce RTX 3000 mas produzidas com um processo de fabrico de 5 nm da TSMC, enquanto que o modelo atual conta com a litografia de 8 nm da Samsung Foundry. Além disso, a empresa também deverá adicionar a sua versão da tecnologia Infinity Cache aos novos chips, de forma a incrementar o desempenho. Mas parece que nada disto será suficiente para manter a marca na liderança.

Já do lado da AMD, a próxima geração de gráficas Radeon RX 7000 deve contar com a arquitetura RDNA3 e também com a litografia de 5 nm da TSMC. O modelo topo de gama poderá trazer até 15.360 Stream Processors, um aumento enorme face aos 5.120 que constam na Radeon RX 6900 XT. Caso se comprove, então certamente que tal se verificará através de uma grande melhoria de desempenho.

Claro que, para já, estes são apenas rumores, mas muitas vezes batem certo com o que se vem a verificar na realidade. Resta-nos aguardar que as informações oficiais por parte das marcas comecem a chegar para percebermos, de facto, o que nos reserva a próxima geração de placas gráficas.

