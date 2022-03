Passwords devem exceder os 8 caracteres para uma maior segurança, diz estudo

Já muitas vezes falamos por aqui da importância de definir passwords seguras que garantam a proteção das suas contas e dos seus dispositivos. Agora, para dar ainda mais força ao que vem sendo dito, um novo estudo mostra que as palavras-passe devem possuir mais do que oito caracteres.

Se as suas tiverem menos, trate de as alterar.

As passwords curtas e demasiado simples são facilmente decifráveis e, por isso, colocam em risco as contas, os dispositivos ou os serviços que deviam proteger, bem como a sua informação. Portanto, as mais longas e complicadas poderão representar um desafio, caso alguém tente hackeá-las.

Um estudo recente da Hive Systems, uma empresa de cibersegurança, sediada em Virgínia, demonstra o tempo que um hacker demoraria a decifrar diferentes passwords. Os resultados sugerem que mesmo uma password com oito caracteres, que é normalmente o mínimo, bem como a mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, pode ser decifrada em oito horas.

Se uma password curta ou menos complexa pode ser descoberta quase que instantaneamente, ou em poucos minutos, por sua vez, uma password com 18 caracteres, que mistura letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, poderia demorar até 438 biliões de anos a ser decifrada. Obviamente, não é aconselhada a criação de passwords com 18 caracteres em todos os websites em que se regista – pois poderia resultar no esquecimento -, contudo, considere palavras-passe mais longas, excedendo os oito caracteres e misturando-os.

Para clarificar, a Hive Systems desenhou um quadro codificado por cores, por forma a ilustrar a rapidez com que diferentes passwords poderiam ser hackeadas. Isto, dependendo do seu comprimento e utilização de caracteres variados. Além disso, acrescentou a aceleração desses tempos, desde 2020, tendo em conta a evolução da tecnologia.

O relatório que resultou do estudo recomenda que não sejam recicladas passwords entre websites, pois, caso a de uma plataforma seja descoberta, as restantes sê-lo-ão também.

De acordo com estimativas da Hive Systems, uma password com 11 caracteres, que mistura letras maiúsculas e minúsculas, símbolos e números, pode levar 34 anos a decifrar. Portanto, considere definir as suas passwords de forma segura e mais complexa.

Leia também: