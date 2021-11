Lixo espacial poderá vir a dar à Terra anéis iguais aos de Saturno, diz professor

Com o crescente interesse no espaço e com a consequente exploração espacial, muitos são aqueles que já perceberam que a Terra está a ficar rodeada de lixo espacial. Especificamente, um professor afirmou que o planeta está até a formar anéis semelhantes aos de Saturno.

Contudo, os da Terra são constituídos por detritos.

O problema do lixo espacial já não é novidade e há até empresas a tentar desenvolver soluções para a sua eliminação. Ainda assim, torna-se complicado tratar dele, pela quantidade de satélites e de outros objetos que são enviados para o espaço para a sua exploração, por forma a amplificar o conhecimento. Mais do que isso, também as naves espaciais, as sondas e até os turistas que se pretendem enviar para o espaço são uma ameaça para o ambiente espacial.

O cenário é de tal forma preocupante, que um professor da University of Utah prevê que a Terra poderá, em breve, começar a assemelhar-se a Saturno.

A Terra está no caminho para ter os seus próprios anéis. Eles serão apenas feitos de lixo.

Disse Jake Abbott ao The Salt Lake Tribune.

De acordo com a Agência Espacial Europeia, estima-se que existam 170 milhões de detritos com mais de um milímetro de largura, em órbita. Conforme revelado, esse lixo espacial já colocou em perigo a segurança da Estação Espacial Internacional, bem como a de satélites e outros objetos espaciais que ainda estão ativos.

Por causa disto, os cientistas têm procurado, incessantemente, formas de eliminar ou transformar esse lixo espacial, garantindo que não prejudica atuais e futuras missões ao espaço.

