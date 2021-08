Levou a vacina da Moderna? Provavelmente vai ter de tomar a 3ªdose

Foi-lhe administrada a vacina da Moderna? A vacinação é a atual arma contra a pandemia por COVID-19. Nos últimos tempos muitos se tem falado numa dose de reforço para as várias vacinas.

Hoje, a Moderna, admitiu que será necessária uma terceira dose da vacina ainda este ano.

Terceira dose da Moderna potenciou os níveis de anticorpos neutralizadores do SARS-CoV-2

A empresa biotecnológica norte-americana Moderna admitiu esta quinta-feira que será necessária uma terceira dose da sua vacina contra a COVID-19 antes do fim do ano. Tal posição acontece devido ao esperado aumento de contágios causado pela variante Delta do novo coronavírus.

De acordo com a farmacêutica...

Cremos que um reforço será provavelmente necessário este outono, particularmente devido à Delta.

De referir que na passada quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um pedido no sentido de adiarem terceiras doses, pelo menos até ao fim de setembro. Tal pedido foi feito com o objetivo de os países mais pobres poderem ter vacinas para imunizar a sua população.

A vacina da Moderna contra a COVID-19 é administrada em duas doses intervaladas. Atualmente, a farmacêutica tem em estudo uma terceira dose de reforço, que foi dada, na quantidade de 50 microgramas, a um grupo de pessoas seis meses depois de terem recebido a segunda dose.

De acordo com os dados revelados, a terceira dose potenciou os níveis de anticorpos neutralizadores do SARS-CoV-2, que "tinham diminuído de forma significativa" passados seis meses, antes do reforço. Além disso, superou a eficácia obtida no ensaio clínico original da vacina, em diferentes faixas etárias, especialmente em maiores de 65 anos. Estão agora a ser aguardados resultados para uma dosagem de 100g.

De relembrar que as vacinas previnem a doença grave e a morte, mas não evitam a infeção nem a transmissão do vírus. Nesse sentido, os especialistas alertam que as pessoas devem continuar a usar máscara, manter o distanciamento mínimo e lavar com frequência as mãos.