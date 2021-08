COVID-19: Vacinados podem transmitir o vírus, diz estudo

O tempo vai passando e a pandemia por COVID-19 mantém-se com força mesmo existindo já muita gente vacinada. É verdade que o número de mortos baixou bastante, mas é preciso continuar com as medidas de proteção.

Um estudo recente vem revelar que os vacinados podem transmitir o vírus. Os especialistas alertam que certificado não substitui uso de máscara.

Vacinado contra a COVID-19 podem não ficar doente, mas transportam vírus

De acordo com um estudo realizado pela Universidade do Massachusett, quem tenha sido vacinado contra a COVID-19 pode não ficar doente, mas transporta e transmite o vírus.

Manuel Santos Rosa, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, referiu ao DN que...

Este dado vem mudar muita coisa, sobretudo o conceito de transmissibilidade. A vacinação é muito importante, mas antes pensava-se que a carga viral de um vacinado era reduzida, não permitindo a transmissão, mas, pelos vistos, não é assim. E isto vem lançar novos desafios

O estudo realizado vem demonstrar que a carga viral de uma pessoa vacinada, mas que tenha contraído a doença é idêntica à de uma não vacinada. De referir que em alguns estados norte-americanos voltaram a instituir a obrigatoriedade do uso de máscara por causa da COVID-19.

O bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, concorda que os resultados dos estudos da Universidade de Massachusetts colocam em cima da mesa a importância do certificado digital e de uma terceira dose no combate à COVID-19, referindo mesmo ao DN que o assunto ainda não foi discutido no Gabinete de Crise para a Covid-19 da ordem, mas que deverá ser. "Esta informação vem colocar um novo desafio que terá implicações na estratégia que seguimos para controlar a infeção", afirma.

Embora, sustente que "a estratégia não terá de ser muito diferente da que seguimos, mas tem de fazer passar a mensagem que as regras de proteção individuais, como o uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos, têm de continuar a ser cumpridas, mesmo pelas pessoas vacinadas. Isto é fundamental. É preciso que as pessoas percebam que o certificado de vacinação dá-nos algumas garantias, de que a pessoa está mais protegida contra a doença grave, mas não substitui o uso de máscara. Esta é das medidas que mais no protege".

