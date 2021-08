Worten Game Ring na Final do Circuito de Elite de Valorant

Foi recentemente confirmado que a marca de Gaming da Worten junta-se à Segunda Etapa do Valorant Circuito de Elite, dando nome aos MVP (Jogador Mais Valioso) dos jogos, sendo dessa forma o Naming Sponsor da Grande Final, em novembro.

Venham saber mais...

A Riot Games anunciou recentemente o renovar da sua parceria com a Worten, através da marca gaming Worten Game Ring. Desta forma a Worten Game Ring continuará a marcar presença na vida de Valorant, através do seu circuito oficial de Valorant (Circuito de Elite) em Portugal, que se encontra na sua segunda etapa.

A Worten Game Ring dará nome ao MVP (Jogador Mais Valioso) do Valorant Circuito de Elite, no decorrer da Grande Final, que se encontra prevista para novembro de 2021. Dessa forma, a Worten Game Ring tornar-se-á Naming Sponsor, sendo então a primeira marca a dar nome ao circuito.

Esta Segunda Etapa do Circuito de Elite de Valorant foi anunciado pela Riot Games no dia 27 de abril e é o culminar da aposta da Riot nas competições de eSports em Portugal. De relembrar que a prize pool total apresentada é de 20.000€.

A Segunda Etapa do Circuito de Elite de Valorant já entrou na Fase de Grupos, podendo ser acompanhada através das transmissões do Valorant Circuito de Elite em twitch.tv/advncesic e no canal da ADVNCE no 110 da MEO e 503 da NOS.

Calendário desta Fase de Grupos

Grupo A - 3 agosto

Axsor vs. EGN Esports

Native 2 Empire vs. Rhyno Esports

Grupo B - 4 agosto

Don't Fake It vs. FTW Esports

Gunas Barrigudos vs. Grow Up Esports

Grupo C - 5 agosto

Kastiralis vs. Os Renegados

FTW Academy Red vs. Cangrenas

Grupo D - 6 agosto

Reject$ vs. ORO Esports

ehehxd vs. NPLAY GTZ Bulls