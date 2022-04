EUA: A destruição de satélites com mísseis da Terra tem que acabar

A China, Rússia, Índia e Estados Unidos usaram mísseis para destruir os seus próprios satélites em órbita. Como o processo é perigoso e imprevisível, ocasionalmente estas superpotências trocam acusações alegando os perigos potenciais desta atividade militar. Agora, de acordo com a ABC News, Washington anunciou que não realizará mais testes de mísseis anti-satélite e instou outras nações a seguirem o mesmo caminho.

A vice-presidente Kamala Harris anunciou na noite de segunda-feira que o governo Biden definiu uma proibição autoimposta de testes de mísseis anti-satélite.

Os EUA identificaram e vigiam mais de 1.600 pedaços de detritos que a Rússia criou quando usou um míssil para destruir um satélite em novembro e mais de 2.800 que a China gerou quando realizou o seu próprio teste em 2007, disse Harris. O teste de mísseis anti-satélite de ascensão direta da Rússia criou um campo de detritos que ameaçava a Estação Espacial Internacional.

Estes detritos representam um risco para a segurança dos nossos astronautas, dos nossos satélites e da nossa crescente presença comercial. Um pedaço de detritos espaciais do tamanho de uma bola de basquetebol, que viaja a milhares de quilómetros por hora, destruiria um satélite. Mesmo um pedaço de detritos tão pequeno quanto um grão de areia pode causar sérios danos.

Disse Kamala Harris na Base da Força Espacial Vandenberg.

Os países mencionados acima são os únicos membros exclusivos de um clube que demonstraram a sua capacidade de destruir alvos no espaço com armas anti-satélite (ASAT).

Segundo relatório da inteligência norte-americana, esta capacidade poderia ser utilizada num cenário de guerra para "cegar o inimigo" destruindo os seus satélites espiões, mas também poderia agravar o problema do lixo espacial tão presente, que até o setor privado quer colaborar no seu controlo.

Estados Unidos dão o mote para o fim dos testes de destruição

A vice-presidente dos EUA mencionou que o plano de abandonar os testes anti-satélite veio após as ações da Rússia no ano passado. Precisamente a 15 de novembro, Moscovo deu luz verde para destruir um antigo satélite da era soviética com um míssil, manobra condenada pelos Estados Unidos, que garantiu que o lixo continuaria a ser uma ameaça “durante anos”.

O Kremlin, por sua vez, reconheceu a queda e disse que os fragmentos não representavam perigo.

A verdade é que após a destruição com um míssil do satélite russo, os alarmes dispararam na Estação Espacial Internacional. Naquela época, a ISS iniciou o seu procedimento de emergência, que incluía interromper momentaneamente as operações científicas com os astronautas, fechar as escotilhas e abrigar a tripulação.

De acordo com o Comando Espacial dos EUA, os destroços também representam um perigo para a Estação Espacial Tiangong da China.

Vale a pena notar que a nova posição dos EUA sobre os testes anti-satélite surge no meio da guerra na Ucrânia. Isto poderia ser utilizado por Washington como uma forma de demonstrar a sua virtude de sinalização em relação à China e à Rússia - afinal de contas, não abateram um satélite próprio com mísseis em 14 anos.

Os EUA realizaram o seu último teste ASAT em 2008. Como noticiado pela CNN, a missão era abater um satélite espião que falhou horas após o lançamento a bordo de um foguete Delta II. Foi disparado um míssil do destruidor USS Lake, no Oceano Pacífico. "Os destroços começarão imediatamente a reentrar na atmosfera terrestre", disse o Departamento de Defesa na altura. Curiosamente, a China tinha destruído um satélite meteorológico em 2007.

A Índia, que tinha começado a trabalhar no seu programa ASAT pouco depois do teste da China em 2007, demonstrou que tinha a capacidade de abater satélites em 2019 com a sua "Missão Shakti", de acordo com o NYT. Utilizou um míssil antibalístico modificado para destruir um satélite em órbita a uma altitude de 283 km.

A Índia ergue-se como uma potência espacial.

Disse o Primeiro-Ministro Narendra Modi após o teste bem sucedido. Os escombros também suscitaram preocupação internacional.