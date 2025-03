“Estamos a 15 anos de ir a Marte, não a cinco como Musk sugere”, diz ex-astronauta da NASA

Os planos interplanetários que conhecemos são ambiciosos, com um foco espacial apontado para Marte. Apesar da ambição de Elon Musk, que prevê chegar ao planeta vermelho dentro de poucos anos, um ex-astronauta da NASA clarificou que estamos um tanto longe disso.

Os planos de Elon Musk para Marte são conhecidos há algum tempo, com o empresário a assegurar que irá, por vários motivos, erguer uma colónia fora da Terra.

Aliás, conforme informámos, ontem, apesar das duas explosões consecutivas da Starship, o diretor-executivo da SpaceX assegurou que o maior foguetão do mundo partirá para Marte já no próximo ano.

As oportunidades de lançamento para Marte ocorrem a cada 26 meses, quando a posição relativa entre a Terra e o planeta vermelho permite trajetórias mais eficientes e com menor consumo de combustível. A próxima janela de lançamento abre-se em novembro de 2026.

Apesar dos planos para Marte, José Hernández, antigo astronauta da NASA, afirmou que a viagem ao planeta vermelho está um tanto mais longe do que o referido.

Como sempre disse... as viagens espaciais não são triviais e, por isso, o que temos de fazer a seguir é reformar a Estação Espacial Internacional [em inglês, ISS], e investir esse dinheiro operacional no desenvolvimento de uma base lunar onde as tecnologias necessárias para ir a Marte têm de ser desenvolvidas, testadas e comprovadas.