Após 9 meses, astronautas da NASA regressam à Terra. Porque serão carregados em macas?

Mais de nove meses depois, uma dupla de astronautas da NASA está, finalmente, a regressar à Terra. Quando aterrarem, os dois membros da tripulação serão provavelmente transportados em macas. Sabe o motivo?

Esta terça-feira, os astronautas da NASA Sunita Williams e Butch Wilmore deverão chegar à Terra, numa cápsula da SpaceX. Esse momento marcará o fim de uma estadia de mais de nove meses no espaço, inicialmente prevista para durar apenas algumas semanas.

Quando a cápsula for aberta, os astronautas serão provavelmente transportados para fora e colocados em macas.

De facto, quando os astronautas regressam de uma visita prolongada ao espaço, são frequentemente transportados para fora das suas cápsulas e colocados em macas para serem submetidos a um exame médico.

Saúde dos astronautas na base deste protocolo

Conforme explicado ao Live Science por um especialista, o transporte feito por via de macas, após a chegada à Terra, é protocolar.

Quando os astronautas regressam à Terra vindos do espaço, não podem andar imediatamente, devido a mudanças temporárias no corpo. Aliás, a NASA impõe procedimentos de segurança rigorosos, devido a estas alterações.

Muitos deles não querem ser trazidos numa maca, mas é-lhes dito que têm de o fazer.

Explicou John DeWitt, diretor de ciências desportivas aplicadas na Universidade de Rice, no Texas, e antigo cientista sénior do Centro Espacial Johnson da NASA, ao Live Science.

Enquanto cientista, DeWitt desenvolveu métodos para melhorar a saúde dos astronautas durante os voos espaciais.

Segundo DeWitt, os astronautas poderão sentir tonturas e náuseas, aquando do regresso à Terra.

A sensação temporária ocorre, porque os corpos foram concebidos para tirar partido da gravidade. No entanto, o ambiente da Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), por exemplo, cria uma sensação de ausência de peso e motiva os seus corpos a adaptarem-se à mudança.

Uma alteração significativa ocorre no sistema vestibular sensorial dentro do ouvido interno, crucial para manter o equilíbrio, segundo DeWitt. No espaço, este sistema habitua-se a ignorar certos estímulos sensoriais à medida que o cérebro se adapta à ausência de peso.

Quando os astronautas regressam à Terra e a gravidade é reintroduzida, começam a reajustar-se mais uma vez, o que pode causar o chamado "enjoo espacial", temporariamente.

Outra mudança que os astronautas experimentam, especialmente aqueles que passam longos períodos no espaço, como foi o caso de Sunita Williams e Butch Wilmore, é a perda gradual de músculos e ossos, conhecida como atrofia muscular.

Entretanto, os cientistas exploram, ativamente, os efeitos dos voos espaciais de longa duração no corpo humano.

Apesar dos contratempos, os dois astronautas da NASA "estão bem-dispostos e sentem-se muito confiantes de que não haverá problemas de maior devido ao facto de estarem na estação espacial há tanto tempo, do ponto de vista fisiológico".

Segundo DeWitt, "estão a receber exatamente o que teriam recebido se a viagem tivesse sido planeada para nove meses".