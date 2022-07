Espelho decorativo do James Webb mostra imagens reais captadas pelo telescópio

O James Webb da NASA tem recolhido imagens impressionantes daquilo que, a olho nu, não conseguimos ver. Um youtuber entusiasta criou uma peça decorativa inspirada no telescópio que, além de ter um aspeto muito semelhante, ainda é montra das imagens reais captadas por ele.

Ficou com vontade de construir o seu?

O James Webb é uma aventura da NASA: em desenvolvimento desde 1996, foi redesenhado em 2005, e viu-se finalmente construído em 2016. As primeiras imagens chegaram aos terráqueos na semana passada e surpreenderam todos os que tiveram oportunidade de as ver.

O conjunto de espelhos do telescópio possui uma área de recolha de luz cerca de seis vezes maior do que a do Telescópio Espacial Hubble. É esta dimensão que lhe confere capacidade para recolher imagens de objetos mais antigos e mais distantes. Portanto, garante uma visão mais aprofundada do universo e dos seus elementos.

Numa ode àquilo que o telescópio representa e capta, o Cellar Nerd criou uma réplica (bem menor) para pendurar numa parede, funcionando como uma peça de arte decorativa.

James Webb decorativo com imagens reais

Construído com espelhos encontrados na Amazon e moldados pelo próprio, através de um molde 3D, o Cellar Nerd recriou o telescópio da NASA.

Além dos espelhos, instalou um ecrã portátil de 15,6 polegadas ligado a um Raspberry Pi 2. Este guarda as imagens reais captadas pelo James Webb da NASA e escala-as, de modo a ajustá-las à parte visível do ecrã.

O próximo passo é, conforme adianta Cellar Nerd, atualizar os espelhos para passar, de forma automática, as novas imagens do telescópio, à medida que são partilhadas online.

