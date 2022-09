COVID-19: Primeira vacina sem agulhas aprovada na China

Aquando da pandemia, as vacinas pareciam ser, na opinião de muitos, a solução mais viável. Depois de o mundo ter sido vacinado contra a COVID-19 através de uma injeção, agora, a China aprovou uma opção que não envolve agulhas.

Os ingredientes são os mesmos, alterando-se apenas o método de toma.

Os reguladores da China aprovaram uma vacina que, sem recorrer a qualquer agulha, assegura uma forte proteção imunitária contra a COVID-19. Conforme referiu a fabricante CanSino, num comunicado de imprensa, um sopro do nebulizador é suficiente.

A China aprovou uma vacina contra a COVID-19, que servirá como dose de reforço. Assim sendo, esta é a primeira alternativa às injeções que conhecemos e que foram utilizadas durante a pandemia, uma vez que o tratamento é inalado.

A vacina recentemente aprovada contém os mesmos ingredientes que as injeções utilizadas na China, com a diferença da inalação. Ou seja, um nebulizador transforma esse conteúdo líquido num spray contra a COVID-19.

Contrariamente ao mecanismo utilizado nas vacinas da Moderna e da Pfizer/ BioNTech, cujas injeções introduzem diretamente o material genético para que o corpo reconheça o vírus, a vacina da CanSino utiliza uma versão da gripe comum para transportar informação sobre o coronavírus.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma única dose desta nova vacina por inalação é cerca de 92% eficaz na prevenção de doenças graves e cerca de 58% eficaz na prevenção total de doenças.

Os ensaios clínicos mostraram que este método é tão eficaz como a vacina tomada com agulha, que implica a toma de duas doses, amplamente adotada na Ásia. Ainda assim, estudos anteriores demonstraram que a eficácia do método, comparativamente às doses tomadas com agulha, nem sempre atinge o mesmo nível.

Leia também: