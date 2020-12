COVID-19: Já se podem marcar testes por smartphone ou PC

Com o aproximar da época natalícia a corrida aos testes para a COVID-19 tem aumentado significativamente. Além do Serviço Nacional de Saúde, são também já várias empresas que realizam os testes e com resultados quase imediatos, os já populares testes de pesquisa de antigénio.

Sabia que já pode marcar testes para a COVID-19 através de smartphone ou PC?

Os testes de pesquisa de antigénio desenvolvidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2, são testes maioritariamente imunocromatográficos que detetam proteínas específicas do vírus SARS-CoV-2, produzidas pelo vírus replicante no trato respiratório.

A realização destes testes implica a colheita de amostras do trato respiratório (normalmente, exsudado da nasofaringe) que não necessitam de ser submetidas ao processo de extração de ácidos nucleicos.

Testes à COVID-19 por smartphone ou PC

A Unilabs, prestadora de diagnóstico clínico, lançou hoje uma solução ‘via verde’ digital para testes de rastreio COVID-19, desenvolvida em parceria com a 7egend de Cristiano Ronaldo, que permite fazer a marcação através de ‘smartphone’ ou computador.

Segundo a empresa, a solução vai estar disponível em todos os ‘drive-thru’ da Unilabs de Norte a Sul do país.

O resultado do teste é enviado, no prazo máximo de 24 horas, através da aplicação (app) da empresa, correio eletrónico ou mensagem no telemóvel.

No dia do teste, basta chegar ao ‘drive-thru escolhido, no dia e hora pretendidos e com o veículo indicado” e “a identificação será feita através da leitura digital da matrícula e o utilizador entra de imediato para uma via dedicada em exclusivo ao ‘serviço go’ onde é verificada a sua identidade, realiza o seu teste e sai de seguida

explica a Unilabs

Segundo o comunicado enviado ao Pplware, trata-se de “uma solução tecnológica pioneira integralmente desenvolvida em Portugal que integra um sistema OCR (Optical Character Recognition) e um algoritmo de reconhecimento avançado conectados num ecossistema pensado e desenhado para ser altamente intuitivo e ‘user friendly’ para os clientes”.

