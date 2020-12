Honor: está a chegar o primeiro smartphone após separação da Huawei

A Honor era uma subsidiária da chinesa Huawei, mas recentemente ficou confirmado que a marca iria separar-se da sua ‘empresa-mãe’. Desta forma, a Huawei vendeu a Honor a outras empresas que, agora, passaram a ter todo o poder sobre a mesma.

Neste sentido, é hora de a Honor arregaçar as mangas. E segundo comunicado do CEO, a empresa deverá lançar para breve o seu primeiro produto após esta separação. E tudo indica que poderá ser um smartphone.

A Huawei é, sem qualquer dúvida, uma das marcas mais poderosas no segmento dos smartphones, e outros gadgets. E uma das suas subsidiárias era a Honor, fundada em 2013. Mas a 17 de novembro deste ano, a empresa foi vendida pela Huawei à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, Ltd.

Portanto, agora a marca independente tem um desafio em mãos e, num oceano de tubarões tecnológico, a marca tem que mostrar aquilo que vale para conseguir destacar-se dos demais.

Honor confirma que está a chegar o primeiro produto fora da Huawei

Depois da venda há praticamente um mês, o CEO da Honor, Zhao Ming, publicou um comunicado na rede social chinesa Weibo. De acordo com o executivo, a empresa irá em breve lançar o seu primeiro equipamento para o mercado, depois da separação da Huawei.

Apesar de Zhao Ming não ter especificado qual será este produto, os rumores apontam para que seja um smartphone da gama Honor V40. Estima-se ainda que a data de lançamento aconteça logo no início de 2021.

O propósito do comunicado foi celebrar os sete anos de existência da Honor. Desta forma, o CEO deixou um agradecimento aos utilizadores, parceiros, fornecedores e fabricantes.

Para além disso, ficou ainda definido que a marca irá realizar um encontro anual de fãs já no próximo mês para discutir o futuro da empresa. E, provavelmente, neste evento serão também apresentados os novos produtos após a era Huawei.

Honor quer ser marca líder de smartphones na China

Segundo Zhao Ming, o objetivo da Honor é tornar-se numa marca líder de smartphones no mercado chinês, superando a Huawei. Além disso, a meta estabelecida é a venda de 100 milhões de telefones durante o próximo ano.

Neste momento a marca está focada em analisar a sua rede de fornecimento e expandir o nome Honor pelas lojas. A empresa já abriu lojas em cidades como Chengdu, Lanzhou, Wuhan e Xiamen, mas o objetivo é abrir muitas outras.

Quanto ao produto que deverá ser lançado, sabe-se que contará com três modelos: o Honor V40, V40 Pro e V40 Pro +. Das poucas informações sobre estes equipamentos, suspeita-se que tragam suporte para carregamento rápido de 66 W e ecrãs curvos nas laterais.