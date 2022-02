China inspira-se na nave da SpaceX para criar a sua nave estelar

A SpaceX é uma das empresas que mais tem apostado no desenvolvimento de naves espaciais. Temos visto vários incrementos na Starship, desde a sua forma, motores e outros componentes que juntos levarão a humanidade a Marte. Contudo, a China também está a desenvolver o seu veículo para várias missões de voos espaciais tripulados. Interessante parece ser o projeto do seu novo lançador, aparentemente inspirado na SpaceX.

O país trabalha num veículo de lançamento reutilizável de nova geração para missões na órbita baixa da Terra (LEO). A inspiração está lá!

A China não quer ficar para trás na conquista do espaço e já mostrou que tem argumentos para ombrear com os EUA. Um exemplo é o seu robô que também habita e estuda o solo de Marte. Contudo, o país trabalha noutros objetivos bem conhecidos.

Segundo informações, o gigante asiático está a desenvolver um veículo de lançamento reutilizável de nova geração para missões LEO e além. Na base está um sistema de transporte espacial e um lançador movido a oxigénio líquido de metano (LOX-methane) de dois estágios totalmente reutilizável e de baixo custo. Aparentemente a inspiração da China veio do conceito Starship da SpaceX.

SpaceX inspirou a China ou a China copiou os planos dos americanos?

A evolução do projeto da SpaceX foi recheada de tentativas falhadas e aprendizagem conseguida até chegar a um modelo operacional. Notavelmente, este veículo da China parece ser a nova aposta do país. Como tal, foi apresentado um sistema que tem o primeiro estágio que pousa verticalmente enquanto o segundo estágio utiliza asas para a fase inicial, antes de uma descida motorizada e pouso também vertical.

O conceito foi apresentado durante um discurso de Wang Xiaojun, presidente da Academia da Tecnologia de Veículos de Lançamento da China (CALT), um importante fabricante de foguetões estatais.

Estamos a fazer a investigação sobre um veículo de lançamento tripulado movido a propulsor LOX-methane.

Disse Wang, (via tradutor), no Simpósio Internacional sobre Perspetivas e Cooperação em Voo Espacial Humano em Órbita Próxima da Terra.

Há diferenças entre o modelo chinês e o americano da Starship

Segundo referiu Wang, enquanto a Starship e o Super Heavy estão planeados para serem capazes de transportar mais de 100 toneladas para a órbita baixa da Terra, o sistema de LOX-methane da CALT será capaz de lançar cerca de 20 toneladas para a LEO.

O slide revelador parece indicar a utilização de um motor propulsor LOX-methane, enquanto que a nave da SpaceX utiliza motores Raptor de combustão mais complexos, mas mais potentes.

Enquanto que as ilustrações são um reminiscente dos sistemas em desenvolvimento nos EUA, o trabalho no lançador está na fase de investigação e provavelmente não representa um conceito finalizado nem um projeto aprovado. Não foi fornecido um cronograma para um primeiro lançamento.

Wang declarou o potencial para o sistema de transporte para LEO, reutilizabilidade e transporte ponto-a-ponto. No ano passado, foi feita outra apresentação CALT para incluir um conceito semelhante ao da Starship.

Os planos de transporte espacial da China evoluíram acentuadamente nos últimos anos, na sequência da demonstração de foguetes reutilizáveis. Como contexto, Wang observou que os recentes e rápidos desenvolvimentos na tecnologia dos voos espaciais significam que os países estão a procurar urgentemente modernizar foguetões que apresentam altas taxas de sucesso, maior eficiência e taxas de lançamento, e custos unitários muito mais baixos.

Além disso, o presidente da CALT também declarou que as principais nações exploradoras do espaço estão a desenvolver planos de voos espaciais humanos para a Lua e Marte, com a utilização de recursos espaciais e o estabelecimento de estadias a longo prazo fora do mundo como objetivos.

Nesta nova epopeia de conquistas está igualmente a Rússia. A agência espacial Roscosmos também apresentou projetos para um foguete reutilizável apelidado de Amur em julho de 2020. Aliás, este exemplo cabe muito bem entre os casos de “inspiração” em outras iniciativas, já que se parece bastante com o design do Falcon 9.

Será caso para dizer que "candeia que vai à frente, ilumina duas vezes". Haja inspiração!